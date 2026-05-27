Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 may 2026 Actualizado 17:55

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Giro de Italia

Así quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 17

Einer Rubio fue uno de los grandes protagonistas de la etapa 17, al llegar en el quinto puesto.

Egan Bernal / Getty Images

Egan Bernal / Getty Images / Sara Cavallini

Egan Bernal / Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

Se disputó la etapa 17 del Giro de Italia, la cual tuvo un recorrido de 202 kilómetros entre Cassano d’Adda y Andalo, con tres puertos de tercera categoría y un final a algo más de 1.000 metros de altura.

El colombiano Einer Rubio ilusionó al país con una victoria, al integrar el grupo de escapados y posteriormente ubicarse en la cabeza de la carrera. A 16 kilómetros para la meta atacó, se le pegó Michael Valgren y, tras ser cazado, fue el danés el que logró la victoria de la etapa 17.

Egan Bernal tuvo una jornada tranquila rodando al pie del pelotón, pues llegó a 5 minutos 15 segundos del ganador de la jornada. Sin embargo, perdió una casilla debido a la gran presentación que tuvo el italiano Damiano Caruso, quien llegó en los primeros puestos de la jornada y se metió en el top 10 de la general.

Clasificación etapa 17 del Giro de Italia

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Michael VelgrenEF Education4:41:33
2.Andreas LeknessundUno-X Mobility+3″
3.Damiano CarusoBahrain+6″
5.Einer RubioMovistar Team+6″
84.Egan BernalIneos+5′15″

Clasificación general del Giro de Italia 2026

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Jonas VingegaardVisma66H57′14″
2.Felix GallDecathlon+4′03″
3.Thymen ArensmanINEOS+4′27″
11.Egan BernalINEOS+9′44″
28.Einer RubioMovistar Team+55′38″
David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir