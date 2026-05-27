Así quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 17

Se disputó la etapa 17 del Giro de Italia, la cual tuvo un recorrido de 202 kilómetros entre Cassano d’Adda y Andalo, con tres puertos de tercera categoría y un final a algo más de 1.000 metros de altura.

El colombiano Einer Rubio ilusionó al país con una victoria, al integrar el grupo de escapados y posteriormente ubicarse en la cabeza de la carrera. A 16 kilómetros para la meta atacó, se le pegó Michael Valgren y, tras ser cazado, fue el danés el que logró la victoria de la etapa 17.

Egan Bernal tuvo una jornada tranquila rodando al pie del pelotón, pues llegó a 5 minutos 15 segundos del ganador de la jornada. Sin embargo, perdió una casilla debido a la gran presentación que tuvo el italiano Damiano Caruso, quien llegó en los primeros puestos de la jornada y se metió en el top 10 de la general.

Clasificación etapa 17 del Giro de Italia

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Michael Velgren EF Education 4:41:33 2. Andreas Leknessund Uno-X Mobility +3″ 3. Damiano Caruso Bahrain +6″ 5. Einer Rubio Movistar Team +6″ 84. Egan Bernal Ineos +5′15″

Clasificación general del Giro de Italia 2026