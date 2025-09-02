“La mala suerte del país nos quitó a mi hijo”: papá de joven asesinado por un hurto en Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La comunidad del barrio La Aurora de Bucaramanga fue testigo de una tragedia que desnuda una vez más la crueldad con la que opera el crimen urbano en la ciudad.

Javier Celix Orejarena, un hombre de 38 años, fue asesinado en un intento de hurto mientras se movilizaba en su motocicleta por la calle 34 con carrera 30.

Cuatro disparos en el pecho apagaron la vida de quien, según su padre, era “un guerrero con sed de superación, un hijo del pueblo que soñaba con un mejor futuro para él y los suyos".

Pero detrás de la forma como ocurrieron los hechos, su familia contó en Caracol Radio que hay una historia de vida que merece ser contada.

“Mi hijo era alegría, decencia y ganas de vivir”

“Decir quién fue mi hijo es hablar de la alegría, de las ganas de vivir, del respeto, de la autosuperación. Era un pensador de mundo”, cuenta su padre, Javier Celix, con una mezcla de orgullo, amor y rabia contenida.

Y es que la voz del ciudadano que perdió a su hijo no tiembla solo de tristeza, tiembla de impotencia.

Celix Orejarena nació en el seno de una familia trabajadora. Estudió en las Unidades Tecnológicas de Santander y se graduó como tecnólogo en Mercadeo. Especializó sus conocimientos en marketing.

Trabajó con empresas como ‘Más X Menos’, gerenciando puntos de venta y recientemente estuvo en la empresa Freskaleche.

Sin embargo su espíritu inquieto y emprendedor lo llevó a independizarse y abrir camino con Herbalife, encontrando allí un proyecto que le permitió soñar en grande.

“Él quería darnos la vida que merecíamos, la vida digna que todo ser humano debería tener. Pero esa maldita suerte que le tocó a este país nos quitó a mi hijo. No solo nos arrebataron su vida, nos arrancaron parte de la nuestra”, agregó el familiar.

Un crimen que acabó con la alegría de una familia santandereana

Conforme al reporte de la policía Javier fue interceptado por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas. Los parrilleros descendieron y trataron de robarle un bolso. En medio del forcejeo, uno de ellos disparó.

Minutos después mientras los agresores huían, uno incluso a bordo de la moto de la víctima, la víctima del robo fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

“El país es hermoso como creación divina, pero socialmente lo hemos convertido en un infierno. Y ese infierno nos tocó a nosotros”, repite el padre con firmeza.

En lo que va del año Bucaramanga no ha sido ajena a los homicidios derivados de hurtos, venganzas o ajustes de cuentas.

Pero lo que más duele en este caso no es solo el crimen, sino la sensación de impunidad que lo rodea. Hasta el momento no hay capturados por el asesinato de Javier.

“¿Por qué se desprecia tanto la vida? ¿Por qué tienen que irse los hijos buenos?”, se pregunta su padre mientras intenta mantenerse fuerte frente a la entrevista.

La familia Celix Orejarena tiene ahora una herida que no cerrará fácilmente. Tres hijos tuvo el matrimonio. Javier era el del medio y el que vivía con ellos.

¿Cuándo parará esta historia repetida?

Casos como el de Javier no deberían ser una estadística más. Cada nombre representa una historia, un proyecto de vida y una familia quebrada.

El ciudadano lo resume con palabras tan crudas como necesarias: “esto parte nuestra historia como ha partido nuestro corazón. ¿Cuánto más tiene que vivirse para que esto cambie?”.

Cifras a la fecha

