Hombre fue brutalmente asesinado en el barrio La Aurora de Bucaramanga en medio de un atraco

Bucaramanga

Como Javier Celis Orejarena de 38 años, fue identificado la víctima de un ataque con arma de fuego en el barrio La Aurora en Bucaramanga, en medio de un atraco. Javier, fue interceptado por unos sujetos que se movilizaban en motocicleta cuando se desplazaba su moto por la calle 34 con carrera 30.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, Orejarena fue intimidado por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas. Los parrilleros descendieron y lo abordaron con la intención de despojarlo de un bolso que llevaba consigo. Testigos aseguran que la víctima forcejeó con los agresores, momento en el que uno de ellos disparó en repetidas ocasiones.

El ataque le provocó cuatro heridas en el área abdominal. Tras el hecho, uno de los delincuentes escapó en la motocicleta de la víctima, mientras sus cómplices huyeron en los otros vehículos.

Celis Orejarena, fue auxiliado por habitantes de la zona y trasladado de inmediato al Hospital Universitario de Santander, pero no logró sobrevivir a la gravedad de las heridas.

Autoridades adelantan labores de verificación de cámaras de seguridad del sector y piden a la comunidad brindar información que pueda conducir a la captura de los responsables.