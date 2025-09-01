Golpe al crimen en Santander: capturas por hurto cibernético, homicidio y abuso contra menores

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

En una contundente ofensiva contra el multicrimen, la policía de Santander logró 44 capturas en tan solo una semana, destacándose casos de alto impacto relacionados con delitos informáticos y homicidios en distintos municipios del departamento.

El coronel Néstor Arévalo, comandante de la policía de Santander, informó que 36 de las capturas se realizaron en flagrancia y 8 por orden judicial.

Además se incautaron cuatro armas de fuego y se impusieron 178 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

Cibercriminales operaban en seis departamentos

Uno de los golpes más significativos fue la captura de alias “Lora” y alias “Héctor”, señalados por el delito de hurto por medios informáticos.

Más noticias: Alerta en Santander por presencia del ELN: ofrecen hasta 30 millones de recompensa por información

Estos individuos acumulaban más de 20 anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, homicidio, violación de datos personales y sabotaje informático.

Su modus operandi consistía en manipular cajeros automáticos aplicando sustancias en las ranuras para retener tarjetas bancarias.

Luego se hacían pasar por ciudadanos que “amablemente” ofrecían ayuda, logrando así cambiar las tarjetas de las víctimas y acceder a sus cuentas.

Puede leer: Fin de semana violento en Bucaramanga: 11 capturas en cuatro hechos criminales aislados

“La banda tenía injerencia no solo en Santander, sino también en otros cinco departamentos del país, incluyendo la Costa Atlántica y el Eje Cafetero”, explicó el coronel Arévalo.

Homicidios estremecen a San Gil y Tona

Dos homicidios ocurridos en las últimas horas mantienen en alerta a las autoridades. En San Gil un hombre falleció en el hospital tras ser herido dentro de una vivienda. Según el reporte policial, la víctima fue abandonada frente al centro médico en un taxi.

Lea también: Pasajero que causó pánico en vuelo de Avianca fue recluido en centro de salud mental en Bucaramanga

Gracias a cámaras de seguridad y testimonios la policía identificó como presunta agresora a su compañera sentimental, quien ya fue capturada y judicializada.

Por otro lado en zona rural del corregimiento de Berlín, municipio de Tona, tres hermanos fueron capturados en flagrancia tras asesinar presuntamente a un hombre con quien compartían vivienda.

Otras noticias: Avianca se pronunció tras incidente con pasajero que generó pánico en vuelo Bucaramanga a Bogotá

El hecho al parecer motivado por una riña bajo efectos del alcohol, se produjo dentro del hogar. Las autoridades de investigación criminal y peritos forenses se desplazaron al lugar para esclarecer los detalles del crimen.

Otros casos relevantes

En Barbosa fue capturada una persona por orden judicial por el delito de fuga de presos.

Sin embargo lo que más preocupa es su vinculación con un doble homicidio ocurrido en 2020 en Sucre, Santander, cuando dos ciudadanos fueron asesinados a machete en un falso negocio de ganado.

Le sugerimos: Partido de fútbol de niños en Floridablanca terminó en riña entre padres

El capturado se había fugado de una estación de Policía y finalmente fue recapturado esta semana.

En Zapatoca se presentaron dos capturas por tráfico de estupefacientes.

Una de las detenciones se realizó en zona rural, donde un hombre fue sorprendido con 50 gramos de basuco y 50 gramos de marihuana.

Lea acá: Joven de 24 años murió en el Anillo Vial tras chocar contra un árbol por exceso de velocidad

Capturas por delitos sexuales contra niños

Entre otro de los operativos tres personas fueron capturadas, tras ser requeridas por delitos sexuales con menor de 14 años en San Vicente de Chucurí, Curití y Suratá.

El primer resultado se registró en el municipio de San Vicente de Chucurí donde fue detenido un hombre de 50 años, por los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años y demanda por explotación sexual comercial.

Otras noticias: Taxista en Bucaramanga fue asesinado por no dejarse robar

Los hechos se habrían presentado desde que la menor tenía 9 años hasta su edad actual 16 años, cuando el hoy capturado habría aprovechado su cercanía familiar (cuñado), donde bajo múltiples amenazas y chantajes monetarios logro sostener relaciones sexuales, hasta dejarla embarazada.

El segundo procedimiento fue en Curití, donde fue capturado un hombre de 35 años, por el delito de acto sexual violento agravado.

Lea también: Perro fue apuñalado por un carnicero en Girón, dueños piden justicia

“Habría realizado tocamientos indebidos, en repetidas ocasiones, en contra de su hija y su sobrina menores de edad, en 2023 en San Gil y Valle de San José”, informó la policía.

Asimismo en zona rural del municipio de Suratá realizaron la captura por orden judicial de un hombre de 52 años, requerido por el juzgado 3 de ejecución de penas de Barranquilla por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez constitucional con funciones de garantías profirió medida de aseguramiento intramural.