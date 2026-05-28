Capturado el hombre señalado de asesinar a comerciante en el barrio Monterredondo de Bucaramanga. Foto: Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Bucaramanga

Un hecho de violencia se registró en el barrio Monterredondo, en Bucaramanga, en la calle 65 con carrera 12W, luego de que un ciudadano perdiera la vida tras un intento de hurto ocurrido en la tarde del jueves 12 de febrero.

Dos sujetos llegaron hasta un establecimiento comercial, uno de ellos ingresó al local vestido con prendas alusivas a una empresa de comunicaciones y, tras intimidar al propietario, le hurtó algunos objetos personales. Según testigos, estas personas le “exigieron al comerciante entregar una cadena de oro” y, al momento de oponerse al hurto, fue que le dispararon.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que fue capturada la persona señalada de participar en este hecho violento. Alias ‘El loco’ fue capturado en el municipio de San Vicente de Chucurí y tenía ordenes de captura por otros hechos similares.

“Es capturado por una orden que tenía vigente, primero que todo lo capturaron por esa orden de captura que tenía por un delito que había cometido el día 7 de enero del 2025, donde este delincuente había hurtado mediante la modalidad de fleteo 208 millones de pesos a un contratista de la gobernación”, indicó el general Quintero.

Además, dijo también el comandante de la Policía que “este sujeto también está implicado, en un hecho muy lamentable que se presentó en el municipio de Acacias, Meta, le ocasionó una lesión en su rostro con arma de fuego y había quedado en libertad por vencimiento de términos”.

Esta persona lleva por lo menos 10 años delinquiendo pues tiene un prontuario delictivo bastante amplio según reportan las autoridades.