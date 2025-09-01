Alerta en Santander por presencia del ELN: ofrecen hasta 30 millones de recompensa por información

Bucaramanga

La Gobernación de Santander y la Policía Nacional, anunciaron el ofrecimiento de una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita la captura de integrantes de grupos armados organizados y estructuras de delincuencia común que vienen afectando la seguridad del departamento, especialmente a través del delito de la extorsión.

Desde la gobernación departamental reiteraron el rechazo a estas acciones violentas y a las intimidaciones, como también a la instalación de banderas del ELN puestas en una zona rural de Piedecuesta.

“Hacemos énfasis en esa investigación y acompañamiento interinstitucional para poder desmontar y presentar las evidencias al ente investigador para dar alcance a los procesos que se deben adelantar en investigación judicial ante esa intención y posicionamiento de una bandera que pretende acción de intimidación, que contrarrestamos y repudiamos con todos los componentes institucionales”, señaló Óscar Hernández, secretario del interior de Santander.

Las autoridades insistieron en que la ciudadanía debe confiar en los mecanismos de denuncia, garantizando la reserva de la información entregada. Afirmaron que el Gaula Militar y el Gaula de la Policía incrementarán su presencia en el territorio para combatir la extorsión.

Podría interesarle: Bucaramanga: así pueden adquirir las boletas para la Feria Bonita 2025

“Estamos comprometidos en contrarrestar estas estructuras armadas y delincuenciales. Invitamos a la comunidad a denunciar, con la seguridad de que su información será protegida”, señaló el secretario del interior.