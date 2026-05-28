No habrá protesta de taxistas en el área metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga

Los taxistas que prestan su servicio en el aeropuerto Internacional Palonegro en el municipio de Lebrija habían anunciado una protesta para este jueves 28 y viernes 29 de mayo, sin embargo tras una mesa de concertación decidieron cancelar estas dos jornadas teniendo en cuenta que el fin de semana será la primera vuelta presidencial.

Según lo confirmó Oscar Hernández, secretario del interior de Santander, tras la reunión que se tuvo entre los representantes del gremio, personal de Aeropuerto de Oriente y demás responsables se logró evitar que se fueran a las vías de hecho y afectar la movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga previo a la primera vuelta presidencial.

“Nosotros nos adelantamos desde la gobernación de Santander en ese trabajo interinstitucional en velar por la autoridad de tránsito, en atender de los requerimientos del sector de taxistas y sus representantes en el área metropolitana con toda la institucionalidad para trabajar y trazar sobre un plan de seguridad vial, un plan que permita evitar el transporte informal y hacer el acompañamiento debido al fallo a través de todas las instituciones”, indicó el general Hernández.

Se continuarán estas mesas de concertación con el fin de garantizar el cumplimiento de una resolución de la Superintendencia de Transporte y que se pueda dar revisión a las inconformidades que se tiene en este gremio.