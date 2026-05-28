Motos hospitalarias buscan ganarle tiempo a las emergencias en Bucaramanga

Una moto equipada con desfibrilador y equipos médicos busca convertirse en la nueva apuesta para llegar antes que las ambulancias a las emergencias en Bucaramanga.

La iniciativa fue desarrollada por estudiantes y egresados del programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria de la Universidad Adventista.

La iniciativa nació como una alternativa para enfrentar los problemas de movilidad que retrasan la llegada de ambulancias en Bucaramanga y Floridablanca.

“Una gran dificultad que tenemos actualmente es el tráfico tan congestionado en la ciudad. Muchas veces es difícil poder llegar”, explicó Reinaldo Yolianis, recién egresado del programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria e impulsor del proyecto.

La apuesta con esta motocicleta es abrirse paso entre los trancones y llegar a sectores donde una ambulancia no puede ingresar fácilmente o debe detenerse varios metros antes de la emergencia.

“Hay casas donde toca dejar la ambulancia a 200 metros de distancia. Aquí el tiempo es vida”, aseguró.

El objetivo es que la moto llegue primero para estabilizar al paciente mientras arriba la ambulancia encargada del traslado.

“Tenemos personas con hemorragias que en tres minutos pueden fallecer. Una persona con un paro cardiorrespiratorio tiene apenas cuatro minutos para recibir atención. La motocicleta puede ser ese diferenciador entre la vida y la muerte”, agregó.

La motocicleta está equipada con desfibrilador, control de hemorragias, manejo de vía aérea y sirena de emergencia para poder movilizarse rápidamente entre el tráfico de la ciudad.

El servicio sería operado por dos personas capacitadas en atención prehospitalaria: un auxiliar de enfermería encargado de la conducción y un tecnólogo especializado en emergencias médicas.

El prototipo ya fue presentado oficialmente y actualmente realiza pruebas piloto en Bucaramanga para ajustar la dotación médica y definir cuántas unidades serían necesarias en la ciudad.

Sus creadores esperan que este modelo ayude a descongestionar ambulancias y permita atender más rápido las emergencias mientras llega el traslado del paciente.