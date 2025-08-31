Taxista en Bucaramanga fue asesinado por no dejarse robar

Bucaramanga

Un conductor de taxi fue asesinado de dos disparos en la cabeza y el rostro en medio de un aparente intento de hurto en el norte de Bucaramanga, en el sector de La Virgen, barrio Café Madrid. La víctima fue identificada como Gilberto Herrero Moreno, de 60 años.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con la información preliminar, Herrero conducía su taxi, cuando recogió a un pasajero que le solicitó una carrera. Al llegar al destino, el hombre descendió del taxi con un casco negro puesto y disparó en dos oportunidades contra el conductor.

Tras el ataque, el agresor huyó a pie en dirección a la Ciudadela Café Madrid. La comunidad auxilió al taxista y lo trasladó al Hospital Local del Norte, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Según el reporte oficial, al conductor le habrían hurtado dos teléfonos celulares, aunque mantenía en una de sus manos parte del dinero producto de su trabajo, lo que demostraría que intentó evitar el robo. Además, se evidenciaron signos de defensa en una de sus manos.

Las autoridades iniciaron labores de vecindarioy verificación de cámaras de seguridad del sector para identificar al responsable. La Policía Metropolitana de Bucaramanga no descarta que el móvil principal del crimen haya sido el hurto.

Gremio de taxistas exige justicia:

El homicidio del conductor genera consternación entre la comunidad del norte de Bucaramanga, quienes aseguran que por estos casos los taxistas no están haciendo carreras hacia este sector.

Por otra parte, el gremio de taxistas, amigos de la víctima al enterarse de la noticia realizaron en las últimas horas un plantón frente al Hospital Local del Norte, donde fue trasladado Herrera, en rechazo al hecho en donde su compañero perdió la vida por no dejarse hurtar su diario y pertenencias. Además hicieron un llamado a las autoridades, ya que según los conductores cada día está más insegura la ciudad para trabajar.