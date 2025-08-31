Joven de 24 años murió en el Anillo Vial tras chocar contra un árbol por exceso de velocidad

Bucaramanga

Un trágico accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo en el Anillo Vial de Bucaramanga, donde perdió la vida Carlos Daniel Lizcano Murcia, de 24 años, conductor de una motocicleta Pulsar NS 200. La mujer que lo acompañaba se encuentra en un centro asistencial.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la información preliminar, Lizcano se encontraba en compañía de una mujer y minutos antes habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas en un establecimiento nocturno conocido como La Caballeriza El Corcel, según la manilla que portaba en una de sus manos.

El secretario de Tránsito de Girón, Juan José Gómez Vélez señaló: “Transitaban sin portar elementos de protección. Es de resaltar que esta moto no tenía los documentos en regla, no tenía seguro obligatorio vigente, SOAT. Aparentemente, pierden el control del vehículo por exceso de velocidad".

En el trayecto, a la altura del portal de Metrolínea, perdió el control y se salió de la vía, impactando contra un árbol. El choque le ocasionó la muerte de manera inmediata, mientras que su acompañante resultó con graves heridas.

Las autoridades de tránsito realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a Medicina Legal, mientras que la mujer herida fue remitida a un centro asistencial donde permanece bajo pronóstico reservado.