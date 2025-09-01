Pasajero que causó pánico en vuelo de Avianca fue recluido en centro de salud mental en Bucaramanga

Bucaramanga

Autoridades confirmaron que el pasajero que generó un incidente de seguridad en un vuelo de Avianca que cubría la ruta Bucaramanga–Bogotá fue internado en un centro de salud mental, tras presentar un comportamiento considerado “inadecuado y disruptivo”.

El hecho ocurrió durante el proceso de embarque del vuelo AV8579, cuando un joven mayor de 18 años comenzó a lanzar amenazas e intimidaciones a bordo de la aeronave.

Lo que obligó al retorno inmediato del avión a la plataforma del Aeropuerto Internacional Palonegro, activando todos los protocolos de seguridad establecidos.

Pronunciamiento oficial

El coronel Savin Andrade, subcomandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, explicó que el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades de sanidad aeroportuaria, quienes determinaron su traslado a una institución de salud mental.

“Se trata de una persona con un estado de salud mental alterado que ocasionó la activación de los protocolos de seguridad. Se ordenó que el vuelo regresara a su posición inicial para hacer una evacuación segura, revisar nuevamente la aeronave y garantizar la integridad de los pasajeros y la tripulación”, indicó el oficial.

🔴#Bucaramanga | El coronel Savin Andrade, subcomandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, confirmó que el joven que intimidó a una tripulación de Avianca (Bucaramanga - Bogotá) fue recluido en un centro de salud mental. pic.twitter.com/kzQEg3j8pR — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 1, 2025

Según las autoridades no se presentaron mayores alteraciones ni traumatismos entre los ocupantes del avión, y una vez completadas las revisiones el vuelo continuó su trayecto hacia la capital del país con normalidad.

Reacción de Avianca

Por su parte la aerolínea Avianca se pronunció con firmeza sobre el hecho, reafirmando su política de “cero tolerancia” frente a cualquier conducta que ponga en riesgo la seguridad aérea o el servicio.

“Este tipo de comportamientos no solo afectan el desarrollo normal de las operaciones, sino que también representan un riesgo para todos a bordo. Es urgente que se endurezcan las sanciones legales contra quienes incurran en estas acciones”, señaló la compañía en un comunicado.

Avianca también reiteró la necesidad de contar con un marco legal más robusto que permita sancionar con mayor severidad estos casos, incluyendo la posibilidad de prohibir que personas reincidentes puedan abordar vuelos en el futuro.