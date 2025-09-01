Fin de semana violento en Bucaramanga: 11 capturas en cuatro hechos criminales aislados

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Un intenso despliegue operativo de la policía metropolitana de Bucaramanga permitió la captura de 11 personas involucradas en distintos delitos cometidos durante el fin de semana.

Los casos incluyen homicidio, hurto, porte ilegal de armas, lesiones personales y tráfico de estupefacientes, confirmaron las autoridades.

Captura clave en caso de homicidio en Piedecuesta

Uno de los casos más relevantes se dio con la captura de un hombre conocido como “Jorge”, de 24 años, señalado como el presunto autor del homicidio de un ciudadano pensionado en la vereda Altamira de Piedecuesta, el pasado 14 de mayo de 2025. El crimen fue perpetrado con arma cortopunzante.

La detención se llevó a cabo en el parque del barrio Diamante 2, en Bucaramanga, tras una verificación de antecedentes. El capturado era requerido mediante orden judicial por homicidio agravado y quedó a disposición del juzgado solicitante.

Puede leer: Alerta en Santander por presencia del ELN: ofrecen hasta 30 millones de recompensa por información

Además frente al reciente homicidio del taxista Gilberto Herreño Moreno, de 60 años, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los responsables.

Capturados por homicidio y uso de menores en Girón

De igual manera fueron capturados a dos jóvenes conocidos como “Ángel” (24 años) y “Santi” (22 años), requeridos por orden judicial por su presunta participación en el homicidio agravado de Deyvy Celis, ocurrido el pasado 28 de junio en el parque Gallineral de Girón.

Le sugerimos: Taxista en Bucaramanga fue asesinado por no dejarse robar

Lo que agrava aún más el caso es que ambos sujetos también deberán responder por el delito de uso de menores para la comisión de delitos, una práctica que las autoridades han venido combatiendo con mayor contundencia en la región.

La captura se realizó en el barrio Villas de San Juan, donde los investigadores lograron ubicarlos gracias a labores de inteligencia y seguimiento.

Lea también: Perro fue apuñalado por un carnicero en Girón, dueños piden justicia

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación judicial en los próximos días.

Captura de banda dedicada al hurto en Campohermoso

En otro operativo tres personas fueron capturadas por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

Los detenidos fueron identificados por sus alias: “Jordan” (45 años), “Lascarro” (41) y “Liz” (30), quienes fueron sorprendidos en el barrio Campohermoso tras hurtar a un ciudadano en Bucaramanga.

Más noticias: Joven de 18 años fue asesinado en Bucaramanga mientras lavaba un carro

La policía interceptó a los delincuentes hallando en su poder un revólver con seis cartuchos, un celular, un anillo de oro robado y un vehículo utilizado para cometer el delito. También fueron incautados tres teléfonos móviles adicionales.

“Por información de la comunidad estas personas son delincuentes que reinciden en actividades delictivas en la ciudad”, confirmó el coronel Savin Andrade, subcomandante de la policía metropolitana de Bucaramanga.

Puede leer: VIDEO | Asesinan a un hombre en un taller de motos en Bucaramanga: recibió seis impactos de bala

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que presentará el caso ante un juez de control de garantías.

Violencia y persecución en el Parque Centenario

La policía también reportó la captura en flagrancia de dos ciudadanos extranjeros de 23 y 24 años, quienes habrían participado en un hecho de violencia con arma de fuego en el sector del parque Centenario en Bucaramanga.

Los sujetos se movilizaban en una motocicleta robada con placas adulteradas.

Otras noticias: Padre Antún Ramos habló del liderazgo de la Iglesia en procesos de “paz urbana” en Magdalena Medio

Al ser interceptados en el barrio Comuneros por patrullas de la Estación Norte, abrieron fuego contra los uniformados, obligando a los agentes a utilizar fuerza legítima.

Uno de los agresores resultó herido y fue atendido en un centro asistencial.

En el procedimiento se incautó un revólver, la motocicleta y dos celulares. Los detenidos quedaron bajo custodia de la Fiscalía.

Lea acá: Cierran cárcel Modelo de Bucaramanga por graves fallas sanitarias y hacinamiento

Operativos antidrogas en Piedecuesta

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en coordinación con la Fiscalía ejecutó allanamientos en los barrios Nueva Colombia y Miramar, en Piedecuesta, que permitieron la captura de tres personas identificadas como “La Flaca” (25 años), “Silvia” (27) y “Pitagua” (30) por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante los operativos se incautaron 150 gramos de cocaína, una gramera digital y 317.000 pesos en efectivo.

Más noticias: Pasajero que causó pánico en vuelo de Avianca fue recluido en centro de salud mental en Bucaramanga

Los tres capturados con antecedentes judiciales, fueron dejados a disposición del ente acusador.

Cifras a la fecha

En lo corrido del año la policía metropolitana de Bucaramanga ha registrado.

404 capturas por porte ilegal de armas de fuego.

514 capturas por hurto a personas.

2.293 capturas por tráfico de estupefacientes.

124 capturas por homicidio.

Para denunciar cualquier hecho delictivo la ciudadanía puede comunicarse a la línea 123 o a la línea directa contra el crimen 314 358 72 12.