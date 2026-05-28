Petróleo y Venezuela: las apuestas económicas que podrían mover a Santander

Santander podría vivir una nueva ola de crecimiento económico impulsada por el desarrollo petrolero en el Magdalena Medio y una eventual reapertura económica con Venezuela.

Según los directivos de bancos del grupo Aval y del Banco de Occidente.

Geraldo Silva, presidente del Banco Occidente, aseguró que la región atraviesa un momento clave por las oportunidades que podrían abrirse alrededor de la industria petrolera y el fortalecimiento de relaciones comerciales con Venezuela.

“Somos supremamente optimistas sobre el futuro de Colombia, pero particularmente Santander. Si los astros se alinearan, el departamento tiene unas oportunidades brutales”, afirmó durante un encuentro empresarial con empresarios del departamento.

Según explicó, uno de los principales focos está relacionado con el desarrollo petrolero en el Magdalena Medio y las inversiones que podrían llegar alrededor del Shell Oil y otros proyectos del sector.

“Detrás de la inversión petrolera vienen muchos contratos. Eso va a generar un desarrollo empresarial grande para la región y para los alrededores”, indicó.

Silva aseguró que otro de los escenarios con mayor potencial económico para Santander es Venezuela, país con el que históricamente Bucaramanga ha mantenido una relación cercana.

“Bucaramanga ha estado ligada con Venezuela desde hace años. Hay una relación muy estrecha entre la región de Venezuela y la región de Santander”, afirmó el presidente del Banco de Occidente.

Según explicó, sectores como alimentos, consumo masivo, medicamentos, transporte y servicios podrían beneficiarse de una eventual recuperación económica del vecino país.

“Hay que ir a Venezuela, conocer Venezuela, explorar Venezuela y entender Venezuela”, afirmó.

Además, destacó el potencial de Venezuela en sectores como hierro, aluminio, oro y tierras para inversión privada. “Yo lo único que veo es posibilidades inmensas”, agregó.

El presidente del Banco de Occidente también aseguró que empresarios santandereanos ya comenzaron a explorar oportunidades comerciales relacionadas con ese mercado.

“Empiezan a compartir experiencias, a hablar de inversiones en Cúcuta o de distribuir directamente desde Bucaramanga”, señaló.

Finalmente, indicó que el acompañamiento del Estado será clave para aprovechar estas oportunidades económicas tanto para Santander como para Norte de Santander.

“Si entendemos el rol de lo que va a pasar y el Estado lo acompaña, esto puede ser una fuente de progreso y desarrollo brutal”, concluyó.