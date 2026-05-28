Esto es lo que se conoce del comerciante asesinado con arma de fuego en La Cumbre de Floridablanca

En Floridablanca, Santander, un hombre identificado como Virgilio Bueno Carrillo, fue asesinado con arma de fuego en el barrio La Cumbre, en hechos ocurridos durante la noche del miércoles 27 de mayo.

La víctima, según la comunidad, era reconocido en el barrio La Cumbre como comerciante, propietario de una ferretería.

El caso ocurrió hacia las 7:29 p.m. en la calle 29A con carrera 8E, sector conocido como La Chocolatera. Al llegar al sitio, las autoridades encontraron a la víctima tendida sobre el andén. El hombre vestía una camisa color amarillo oscuro, jean azul y tenis blancos con verde.

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Según el informe preliminar, Virgilio Bueno Carrillo, presentaba una herida en la cabeza, causada por arma de fuego. Fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde minutos después falleció.

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional activó un “plan candado” en la zona para intentar ubicar al responsable del ataque. Las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles de este homicidio.