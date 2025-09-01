Santander es tercero en intoxicaciones en Colombia: la mitad de los casos son intentos de suicidios

Bucaramanga

En el primer semestre de este año, Santander registró 323 casos de intoxicaciones con productos químicos, lo que ubica al departamento en el tercer lugar a nivel nacional, solo detrás de Valle del Cauca y Antioquia. De acuerdo con el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), el 47,8 % de estos episodios correspondieron a intentos de suicidio, lo que evidencia una preocupante alerta en salud mental.

Según el Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos, el 30,4% de los casos de intoxicación con sustancias químicas se originaron por descuido, el 7,1% en contextos laborales, el 5,3% por mal uso y el 4,7% por abuso.

“Tal vez la mayor preocupación que hemos querido hacer y de la cual el departamento de Santander no ha sido ajeno es que el 51% de las intoxicaciones fueron motivadas por intentos de suicidio y Santander es el tercer departamento con mayor número de casos, representan casi el 8% del total nacional. La gran preocupación es que el 46% fueron con medicamentos humanos, con medicamentos que cuando se usan en cantidades no adecuadas o con un uso más frecuente del permitido de la dosis recomendada con los médicos, pues pueden llevar a perder la vida, a hacer perder la vida”, confirmó Adriana Solano Luque, presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad.

Adriana Solano Luque agregó que además de las intoxicaciones voluntarias por el uso de medicamentos humanos, cerca del 28%, corresponde al uso de plaguicidas y un 8% con productos de limpieza y desinfección.

La presidenta ejecutiva del CCS, advirtió que lo de los intentos de suicidio, como la causa más común de intoxicaciones no solo sucede en Santander, sino es una situación que se evidencia en todo el país. “Estos resultados nos confrontan con una realidad que no podemos seguir ignorando”, comentó.

Bucaramanga concentra el mayor número de incidentes de intoxicaciones

En cuanto a los municipios que encabezan el ranking en estas intoxicaciones se encuentra en primer lugar Bucaramanga con 134 casos (41,5%), seguido por Barrancabermeja con 28 eventos registrados (8,7%), Floridablanca 24 emergencias (7,6%) y, finalmente, Piedecuesta y Girón con 22 (6,8%) y 16 casos (5%), respectivamente.

¿Cuál es la población más afectada por intoxicaciones en Santander?

En cuanto a la población afectada y el uso de estas sustancias químicas desde el Consejo Colombiano de Seguridad comparten que la mayoría de casos corresponde a personas entre 15 y 44 años, representando un 55,7%.

“Digamos que el 58.4% de estas intoxicaciones corresponden a adultos en la edad productiva, estamos hablando entre 15 y hasta los 44 años, es decir que son pérdidas, pérdidas de vida, de trabajo, de personas que están activas en el sistema económico en Colombia. Entonces a su vez, además de tener las consecuencias en la salud de esas personas, también tenemos consecuencias desde el punto de vista económico”, precisó Adriana Solano.

Resaltó la presidenta del CCS que también se reportaron menores de 14 años y adultos mayores afectados.

“Del total de estas intoxicaciones, el 28% son en menores de 14 años, es decir, en niños entre adolescentes que están a cargo de adultos y que de alguna manera por descuido están dejando las sustancias químicas al alcance de estos menores de edad, poniendo en riesgo la vida de ellos. Aquí estamos hablando de casos muy típicos como el tema de reenvase de sustancias químicas, el mal almacenamiento, dejarlos al alcance de los niños”.

Escuche aquí a Adriana Solano Duque, presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad:

En otros datos, el 62% de estos casos de intoxicación fueron mujeres y el 38.4% fueron hombres.

El Consejo Colombiano de Seguridad hizo un llamado a los empresarios para fortalecer protocolos de seguridad química y a la comunidad en general para estar atentos al manejo de estas sustancias en los hogares, así como a la detección temprana de señales de crisis emocionales, teniendo en cuenta la problemática sobre salud mental, que se presenta como “una amenaza silenciosa”.

Santander, al estar ubicado entre los primeros departamentos con más casos de intoxicaciones en el país, fue elegido para ser sede del Primer Foro Técnico Regional en Seguridad y Salud en el Trabajo, el pasado viernes 29 de agosto en Bucaramanga.

En este evento compartieron con directivos, líderes y profesionales de la seguridad y salud en el trabajo en la capital santandereana, donde abordaron temas como salud mental, riesgos psicosociales y seguridad en los entornos laborales.