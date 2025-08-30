Perro fue apuñalado por un carnicero en Girón, dueños piden justicia

Bucaramanga

En el parque de Las Palomas, en el municipio de Girón, se registró un nuevo hecho de maltrato animal en donde un perro llamado Maxi fue atacado con arma corto punzante por un carnicero del sector identificado como Jorge Trillos. El hombre aseguró que el animal había robado cinco libras de carne de su establecimiento, lo que lo llevó a reaccionar de forma violenta.

Después del ataque el canino fue traslado a una veterinaria, allí los profesionales realizaron un barrido ecográfico y confirmaron que el perro no tenía rastros de alimento en su organismo. Es decir, la versión del presunto robo no fue comprobada, según lo menciona Jenny Suárez, abogada representante de la Fundación Comando Activista de Derecho Animal y Ambiental y quien está apoyando a la dueña del canino en el caso.

¿Cuál es el estado actual de Maxi?

La agresión dejó a Maxi con graves heridas y al borde de la muerte. Actualmente, el animal continúa bajo tratamiento médico y recuperación.

El agresor pidió perdón en las últimas horas al dueño de Maxi:

El agresor reconoció lo ocurrido y pidió perdón públicamente a la dueña del canino, la familia del hombre intentó resolver el hecho pagando los costos de atención veterinaria.

“Las hijas y la esposa del señor Jorge Trillos son las únicas que han asumido la responsabilidad de los gastos médicos de maxi, pero aún así hay una deuda veterinaria y también pretendían que el caso se quedara meramente con el pago de la veterinaria y silenciar este hecho delictivo, pero la dueña no acepta y persiste en seguir con el proceso penal", añadió Suárez.

¿Qué viene para el agresor?

Desde la Fundación Comando Activista de Derecho Animal y Ambiental, la abogada Jenny Suárez asumió el acompañamiento legal a la tutora del perro. La jurista explicó que este caso se judicializará bajo el artículo 339C del Código Penal, incluido en la conocida Ley Ángel, que sanciona con prisión a quienes causen lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad de los animales.