Avianca se pronunció tras incidente con pasajero que generó pánico en vuelo Bucaramanga a Bogotá

Un pasajero del vuelo AV8579, que cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá, protagonizó un incidente al presentar un comportamiento “inadecuado y disruptivo” durante el proceso de embarque, lo que obligó a la aeronave a regresar a la plataforma para su desembarque.

De acuerdo con la aerolínea Avianca, el viajero quedó a disposición de las autoridades de sanidad aeroportuaria, mientras la tripulación realizó una nueva revisión de seguridad antes de retomar el vuelo hacia la capital del país.

La compañía recordó que mantiene una política de “cero tolerancia” frente a conductas que afecten la seguridad y el servicio, e hizo un llamado a las autoridades para endurecer las sanciones a quienes incurran en este tipo de comportamientos.

Incluso, la aerolínea planteó la necesidad de que se avance en un marco legal que permita sancionar con mayor severidad y prohibir la posibilidad de volar a los reincidentes.

Avianca reiteró que seguirá utilizando todas las herramientas civiles y penales disponibles para proteger a sus clientes y colaboradores, al tiempo que instó a fortalecer las medidas que prevengan hechos que pongan en riesgo la seguridad aérea.

