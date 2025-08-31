Partido de fútbol de niños en Floridablanca terminó en riña entre padres

Bucaramanga

Un partido de fútbol infantil en Floridablanca terminó en escándalo luego de que varios padres de familia protagonizaran una riña frente a los niños de 9 y 10 años que disputaban el encuentro. El hecho, registrado en la canchas Hacienda Santa Bárbara, ubicada en el Anillo Vial, quedó en videos que circulan en redes sociales y ya es materia de investigación.

Eduardo Villamizar Mutis, secretario del Comité Ejecutivo de la Liga Santandereana de Fútbol, confirmó que se trataba de un encuentro oficial programado por la Liga. Sin embargo, aclaró que hasta ahora solo conocen las versiones que se han difundido públicamente y que no hay un reporte que permita establecer si la pelea se dio durante, antes o después de un partido.

“Hasta este momento no tenemos conocimiento oficial de lo ocurrido, distinto a lo que aparece en los videos. Todos los fines de semana allí se programan partidos de jóvenes, pero lamentablemente esta vez se presentó esa situación”, dijo Villamizar en diálogo con Caracol Radio.

Por su parte, Felipe Estupiñán, entrenador de uno de los equipos, relató que la confrontación inició tras un reclamo por una irregularidad en la planilla de juego.

“El equipo rival puso a dos niños con la misma camiseta, el número 7. Yo hice el reclamo a la juez y ella se lo comunicó al otro técnico. De inmediato empezaron los insultos y uno de ellos intentó golpearme. Luego intervinieron padres de ambos equipos y ahí se armó el problema que todos vieron en los videos”, aseguró el técnico.

Estupiñán también denunció que, durante la pelea, uno de los padres del equipo contrario habría empujado a un niño y tratado de agredirlo físicamente, aunque la situación no pasó a mayores gracias a la intervención de otros asistentes.

“Los papás incurrieron en una falta grave al irse a los golpes en un escenario deportivo. Como club rechazamos rotundamente lo sucedido y estamos esperando las sanciones que correspondan”, concluyó.

La Liga Santandereana de Fútbol anunció que está a la espera del reporte oficial de la juez del partido para tomar las decisiones disciplinarias correspondientes, que podrían incluir sanciones a los equipos implicados. Al mismo tiempo, hizo un llamado a los padres de familia para que entiendan que el fútbol formativo no es un escenario para la violencia ni para presionar a los menores, sino para acompañarlos en su desarrollo personal y deportivo.