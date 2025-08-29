Fotos, disfraces y fiesta: negocio detrás de la Operación Orión que causa polémica en la Comuna 13

'El helicóptero de Orión' está ubicado en un sitio donde se ve de frente La Escombrera y toda la panorámica de la Comuna 13. Foto: Caracol Radio.

‘El helicóptero de Orión’ es el nuevo atractivo turístico de la Comuna 13 que está generando polémica en Medellín. El lugar recrea una base militar y remite a la Operación Orión, uno de los episodios más dolorosos de la violencia urbana en la ciudad, ocurrido en octubre de 2002. Al igual que con los cuestionados museos dedicados a Pablo Escobar, este espacio ha sido señalado por dejar por fuera la voz de las víctimas y sus relatos.

El sitio ofrece a los visitantes, por $5.000, la posibilidad de subir a un helicóptero y tomarse fotografías. Además, las personas pueden disfrazarse de militares y obtener una manilla para ingresar a una reconocida discoteca de la ciudad.

De hecho, la promoción del lugar se hace con el siguiente mensaje: “¿Ya conoces la historia de Orión? Vení te la cuento y luego de rumba con un coctel de bienvenida gratis”.

Lo cierto, es que poco se habla de la historia de Orión en ese lugar, el atractivo central son el helicóptero y las prendas militares. Eso sí, quienes deseen, pueden usar un par de gafas de realidad virtual para observar un video que no dura ni los tres minutos, en el que hay imágenes de disparos, militares usando sus armas y de algunas zonas emblemáticas de la Comuna 13. También del exgeneral Mario Montoya —imputado por más de 130 ejecuciones extrajudiciales—.

El ingreso al nuevo atractivo turístico tiene un costo de $5.000, que incluye el ingreso a una discoteca de la ciudad. Foto: Caracol Radio. Ampliar

Sobre la polémica

CARACOL RADIO hizo un recorrido por la zona y conoció que, tras la polémica que generó ‘El helicóptero de Orión’, Merinson Mazuera, el creador, optó por intervenir la idea inicial que simulaba completamente una base militar, ahora le incluyeron, lo que denominaron la parte creativa —grafitis de colores para que no proyectara una imagen tan agresiva—.

De hecho, el cambio se hizo tras el “llamado de atención” que le hicieron un par de víctimas, que, según contó, le expresaron su inconformidad, toda vez que, para ellas, revivía un pasado de dolor.

Hay que decir que de los turistas que llegan a ‘El helicóptero de Orión’, la mayoría desconocen que la Operación Orión dejó 105 desaparecidos, 71 personas asesinadas, 17 homicidios a manos de la fuerza pública y 80 civiles heridos, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la operación Orión dejó más de 600 víctimas directas entre retenidos, desplazados, heridos, muertos y desaparecidos.

Los habitantes y víctimas de la zona temen hablar del tema, expresaron sentir miedo porque aseguran que cada vez que llevan nuevas ofertas turísticas a la zona son para el beneficio de la comunidad y no se pueden quejar.

Muy temerosa y en pocas palabras, una habitante de la zona nos contó que le tocó vivir la Operación Orión y que el helicóptero, aunque no atenta físicamente contra nadie, sí revive una época de horror.

¿Atractivo turístico?

‘El helicóptero de Orión’ sigue abierto al público, y, según su creador, es uno de los atractivos más visitados. Su creador insiste en que más allá de la polémica que genere el sitio, es cuestión de perspectivas y que siempre habrá quienes estén a favor y otros quienes estén en contra de ideas como estás.

Recordemos que el 22 de marzo del año pasado y luego de tres intentos fallidos, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) logró materializar el desalojo de la casa museo de Pablo Escobar, que fundó Roberto Escobar, en el barrio El Poblado de Medellín, para rendirle homenaje a su hermano.

Pero tres meses antes, Laura Escobar, hija del conocido como ‘El Osito’ ya había montado su propio establecimiento comercial: “Beyond Escobar”, uno de los negocios nuevos en la zona, que sigue causando amores y odios, donde por $60.000 los visitantes pueden ver elementos que pertenecieron al extinto capo, como peinillas y zapatos.