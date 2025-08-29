JetSmart anuncia ruta Medellín – Punta Cana a partir del 5 de diciembre

Medellín, Antioquia

La aerolínea JetSmart anunció que, a partir del 5 de diciembre de 2025, operará vuelos internacionales desde Medellín hacia Punta Cana, convirtiéndose en la primera ruta internacional que sale desde su base en el oriente antioqueño.

El anuncio fue hecho por Mario García, country manager de JetSmart para Colombia, quien destacó que este lanzamiento marca un hito para la compañía: “Estamos cumpliendo un hito con esto y es que nuestra aerolínea colombiana, después de un año de operación, puede empezar a volar internacional. Vamos a empezar a volar desde Medellín a Punta Cana y desde Cali a Punta Cana”, afirmó.

La apuesta de JetSmart en Antioquia

Según García, la decisión de escoger a Medellín como punto de partida responde a tres factores principales: la alta demanda de viajes en la región, el compromiso con Antioquia, donde tienen su base operacional en Rionegro, y la posibilidad de fortalecer la conectividad internacional y doméstica.

Actualmente, JetSmart cuenta con nueve aeronaves operativas en Colombia, ha transportado más de 4,5 millones de pasajeros y se consolida como la tercera aerolínea con mayor participación de mercado en el país (13 %), de acuerdo con cifras de Aerocivil. En el aeropuerto José María Córdova, la compañía es ya el segundo operador, generando empleo directo con pilotos, tripulantes y personal técnico en Antioquia.

Retos y crecimiento

De cara al cierre del año, la compañía espera sumar tres nuevos aviones y cerrar 2025 con 12 aeronaves en operación, seis basadas en Rionegro y seis en Bogotá. La meta, dijo García, es “consolidarnos como el tercer operador más importante del país y arrancar nuestra operación internacional, que es bien relevante para nosotros como JetSmart Colombia”.

Infraestructura y sostenibilidad

En cuanto a la capacidad del aeropuerto José María Córdova, el directivo aseguró que la pista es adecuada, pero se requiere avanzar en obras de expansión de posiciones de parqueo en el corto plazo. Además, resaltó que JetSmart desarrolla alianzas de sostenibilidad, como el acuerdo con la fundación Natura, para proteger especies y promover el turismo de naturaleza en el país.

Con esta nueva ruta, Medellín refuerza su conectividad aérea internacional y se abre una opción directa para los viajeros que buscan disfrutar de uno de los destinos más demandados del Caribe.