Asesinaron a un hombre dentro de un parqueadero en La Alpujarra de Medellín

Medellín

Cerca del mediodía de este jueves se reportó un ataque armado que dejó un hombre de 62 años muerto en las inmediaciones del Centro Administrativo La Alpujarra de Medellín. Justo en ese momento, muy cerca de allí, se desarrollaba el homenaje póstumo a los 13 policías asesinados en Amalfi la semana pasada.

El reporte indica que Juan José Marín Saldarriaga, había llegado a la zona a gestionar unas diligencias en la DIAN, luego salió hacia el parqueadero que queda justo al frente de esa sede gubernamental y allí fue cuando iba a pagar el tiempo de parqueo; lo atacaron a tiros.

“Pero la información preliminar que tenemos es que es un señor que se dedicaba a la ganadería, que minutos antes estaba en una reunión y estamos verificando en qué lugar y con quién estaba reunido y que posteriormente esa reunión habría salido hacia el sitio donde guardó su vehículo, un parqueadero, pues para subirse a su vehículo, continuar con sus actividades; lo abordan dos sujetos en una motocicleta, quienes ingresan hasta el parqueadero, cometen el hecho y salen de allí”, dijo el general William Castaño, comandante de la policía Metropolitana.

Mediante las cámaras de seguridad se logró identificar la moto en la que huyeron los delincuentes y ya se avanza en lograr su ubicación.