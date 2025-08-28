El CICR recuperó dos cuerpos de personas desaparecidas en Chocó

Chocó

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) informó que luego de arduas labores lograron la recuperación de dos cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado en el departamento del Chocó.

Las exhumaciones se hicieron en medio de una acción humanitaria a orillas del río Baudó, en dos lugares diferentes. Uno de ellos hallado en la zona norte del afluente, allí se halló a un hombre que correspondería a una víctima desaparecida hace poco más de un año, mientras que, en la margen sur, se encuentra a otro hombre reportado como desaparecido hacía unos cuatro años. Con los elementos hallados en el lugar, se espera poder identificarlos plenamente por Medicina Legal.

“Cada detalle cuando se hace el proceso de recuperación es muy importante. A veces quizás el detalle más mínimo nos puede estar dando alguna información, ¿cierto? Todo lo que se encuentra en el lugar donde está inhumado una persona, todo lo que es el cuerpo, si ya está esqueletizado, todos los huesitos van a aportar una información que permite luego la identificación del cuerpo, y todo lo que esté en el lugar, si hay prendas, si hay otros elementos, también van a permitir entregar como esos elementos orientadores”, manifestó Sharon Luna Figueroa, especialista forense CICR Medellín.

La organización internacional reitera que sus acciones son netamente con fines humanitarios y no judiciales, con las que buscan permitir que las familias puedan encontrar a sus seres queridos.

“Con estas acciones lo que buscamos es un poco aliviar el sufrimiento de las personas y las familias que están buscando a sus seres queridos que fueron desaparecidos a causa del conflicto armado. Entonces, por eso, para nosotros es tan importante todo lo que tiene que ver en las fases de búsqueda de una persona, porque al final lo que queremos es entregarle una respuesta a estas familias que por tanto tiempo esperan a sus seres queridos”.

La entidad humanitaria informó que las familias recibieron apoyo psicosocial en todo el proceso de búsqueda, ubicación y entrega de los cuerpos.