Capturan a estadounidense por tener contenido sexual de menor de edad vinculado a viajes a Medellín

El ciudadano estadounidense Ally Correa, odontólogo y residente en un exclusivo sector de Miami, fue capturado en esa ciudad tras encontrarse en su celular material sexual con menor de edad. De acuerdo con las investigaciones, las imágenes corresponden a uno de sus viajes realizados a Medellín.

La detención fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Embajada de Estados Unidos, HSI Miami, la Policía Nacional y el acompañamiento de la Alcaldía de Medellín. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer si Correa estaría vinculado a otros delitos cometidos en la capital antioqueña.

Casos en contra de la niñez

El caso hace parte de las acciones de control y cooperación internacional emprendidas desde 2024 para combatir la explotación sexual infantil y los abusos cometidos por extranjeros en Medellín. En el marco de estas investigaciones se han obtenido los siguientes resultados:

23 extranjeros inadmitidos

2 expulsados

15 capturados

2 judicializados

Entre los casos más graves se encuentran el de un extranjero condenado a cadena perpetua y otro sentenciado a 21 años de prisión.