Juan Sebastián Abad, exalcalde de La Estrella, dice que demostrará su inocencia

La Estrella, Antioquia

El exalcalde de La Estrella, Juan Sebastián Abad Betancur, se pronunció tras que se conociera públicamente que la Fiscalía General de la Nación lo llamó a juicio junto con otros exfuncionarios y contratistas por presuntos delitos relacionados con el plan maestro de acueducto y alcantarillado. Abad afirmó que está tranquilo y confiado en demostrar su inocencia.

“Nunca se le pagó un acta al contratista, todo lo contrario. Hicimos una cancelación unilateral por parte del municipio para poder que el proyecto se salvara y se pudiera continuar en Bogotá con una nueva reformulación para posteriormente salir a licitación”, explicó. Añadió que ese proceso fue una licitación pública con varios oferentes y que la Fiscalía “tomó la decisión apresurada de no hacer una investigación adecuada”.

El exmandatario defendió la actuación de su administración asegurando que el anticipo fue devuelto en un 100 % y que los recursos quedaron nuevamente en la fiducia. “Presionamos al contratista para que devolviera los recursos y por eso hoy el proyecto está en ejecución y avanza a buen ritmo en nuestra comunidad, que es lo más importante para mí”, dijo.

Lea también: Asesinaron a un hombre dentro de un parqueadero en La Alpujarra de Medellín

Lea también: Luego de la queja de la comunidad, la policía capturó a 16 personas por explotación ilegal de oro

Abad insistió en que no se pagó absolutamente nada por actas de obra y que eso quedó corroborado en el proceso. “La Fiscalía hoy está imputando a mucha gente por muchas cosas, pero nosotros mostraremos que todo lo que hicimos se ajustó a la ley. Al final será un juez de la República el que dictará si hicimos bien o no”, puntualizó.

Contexto judicial

La Fiscalía acusa al exalcalde y a otros siete procesados de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros. El escrito de acusación radicado el 4 de junio señala posibles irregularidades en la ejecución de contratos financiados en parte por el Ministerio de Vivienda Nacional.

El proceso se adelanta en el Juzgado 02 Penal del Circuito de Conocimiento de Itagüí, y ya tiene programada la audiencia preparatoria para el 30 de octubre de 2025, mientras que las primeras fechas para el juicio oral fueron fijadas entre el 4 y el 8 de mayo de 2026.