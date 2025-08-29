Traslados en bus, almuerzos y subsidios habrían promovido votos a representante estudiantil en TdeA

Antioquia

Con promesas de refrigerios, mercados, subsidios de transporte y hasta horas de labor social; docentes, administrativos y estudiantes habrían buscado favorecer a la plancha número 3 en las elecciones de representante estudiantil al consejo directivo del Tecnológico de Antioquia realizadas el 28 de agosto.

Las denuncias de colectivos estudiantiles incluyen chats, videos y audios en los que se ofrecían beneficios a cambio de respaldar la fórmula de Jorge Zapata (principal) y Luisa María Cardona (suplente), señalada como la plancha cercana al actual rector, Leonardo García Botero, y que podría garantizarle apoyos para una eventual reelección.

En uno de los audios revelados, un docente pide a los alumnos votar por la plancha 3, advirtiendo que revisarán los votos y los para entregar beneficios.

“Voten por la plancha que yo les pedí, que es esta que les envié, para que puedan, pues, podamos tener más acceso también a los beneficios que les dan ahí en cultura (...) Chicos, recuerden que estos votos los revisan para casos de privilegios ya en cosas de pasajes, de almuerzos, mercados, de cosas así”.

Los beneficios no se habrían limitado a las sedes de Itagüí, Robledo y Copacabana. En el municipio de Amalfi, estudiantes habrían sido trasladados en buses hacia Medellín con refrigerios y almuerzos incluidos.

“Nos vemos a las ocho en punto en Coonorte para salir hacia Medellín. Esa imagen se las envié porque es la plancha que se interesó por nuestro territorio”, indica una docente en un audio.

¿Qué hay detrás?

Las denuncias advierten que detrás de estas maniobras habría un interés político de mayor alcance: garantizar una mayoría en el consejo directivo favorable a la administración actual, justo en vísperas del proceso de elección de rector previsto para este año.

Jorge Zapata ya había ocupado la representación estudiantil en 2022-2023 y Luisa María Cardona en 2024-2025, ambos con votaciones alineadas a Leonardo García Botero. García fue elegido rector en 2020, pero destituido en 2021 tras la nulidad de su elección. Pese a ello, en 2022 fue nuevamente ratificado en el cargo por el mismo consejo directivo.

Frente a estas denuncias, en diálogo con Caracol Radio, el rector del TdeA reconoció que han circulado en redes múltiples acusaciones de irregularidades, aunque señaló que aún no existe certeza sobre su veracidad. Señaló que se hará una revisión detallada y que, en caso de confirmarse, se aplicará la normatividad correspondiente.

“Los beneficios dependen de unas condiciones especiales de nuestra población, entonces no puede salirse de esa reglamentación que tenemos. Nosotros invitamos a todos los entes pues de vigilancia y control para que lleguen a verificar todo, cómo se desarrolla el proceso electoral para tener claridad”, respondió el directivo Leonardo García.

Pese a los cuestionamientos, la plancha número 3 se impuso con 2.945 votos, frente a los 590 de la plancha 2 y los 257 de la plancha 1, para un total de 4.245 sufragios. Con esto, Jorge Zapata y Luisa María Cardona se consolidan nuevamente en el consejo directivo.

Las acusaciones sobre compra de votos, participación de funcionarios en campaña y traslado masivo de estudiantes quedarán ahora en manos de las investigaciones internas y de organismos de control, que deberán determinar la legitimidad del proceso que, según los denunciantes, estuvo marcado por falta de garantías y transparencia.