$100 millones por alias “Primo Gay”, responsable de ataque que dejó un soldado muerto en Antioquia

San Andrés de Cuerquia, Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a alias “Primo Gay”, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, señalado como presunto responsable del ataque registrado este jueves 28 de agosto en San Andrés de Cuerquia, Norte del departamento.

El hecho ocurrió en el sector conocido como El Hoyo, cuando tropas del Ejército inspeccionaban un cilindro cargado con explosivos abandonado en la vía. Durante la verificación, los uniformados fueron atacados con ráfagas de fusil, lo que desató un combate que dejó como saldo el asesinato del soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Solarte y dos militares heridos.

El gobernador Andrés Julián Rendón condenó el ataque y expresó sus condolencias a la familia del uniformado. “Hoy más que nunca, los colombianos debemos respaldar a nuestros Soldados y Policías. Son ellos los que sostienen esta Nación”, señaló en su cuenta de X.

Violencia en el Norte de Antioquia

Las autoridades reforzaron la presencia militar en el Norte antioqueño e hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita dar con el paradero del señalado cabecilla.

Cabe recordar que el pasado domingo 24 de agosto, en el mismo sector, el grupo armado ilegal ya había dejado otro cilindro en la vía, el cual no contenía carga explosiva, aunque en la orilla de la carretera fue hallado uno listo para detonar.