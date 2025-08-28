Un militar murió al ser atacados cuando revisaban el cilindro dejado en San Andrés de Cuerquia

San Andrés de Cuerquia- Antioquia

En la tarde de este jueves se reportó un combate entre el Ejército y las disidencias en el Norte de Antioquia, donde varios militares quedaron afectados. Las tropas estaban inspeccionando el cilindro que habían dejado abandonado en la madrigada en el sector El Hoyo. Señalan a Primo Gay de ser quien dejó el cilindro abandonado en la vía.

Según el reporte de las autoridades militares, el grupo EXDE estaba inspeccionando el cilindro para verificar si tuviera explosivos cuando fueron atacados por la guerrilla del frente 36 y se generó un combate que deja hasta el momento un soldado muerto y dos más heridos los cuales ya fueron trasladados a Medellín donde los lesionados están siendo atendidos. El militar asesinado en los combates es el soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Solarte, oriundo del municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca.

En la zona continúan las labores de la fuerza pública repeliendo el ataque con apoyo aéreo de helicópteros para controlar la situación y recuperar la movilidad que está interrumpida desde la madrugada del jueves.

Por ahora no se ha confirmado ni descarado si el cilindro abandonado tenga explosivos. Cabe anotar que es la misma zona donde el pasado domingo 24 de agosto el mismo grupo guerrillero había dejado otro cilindro. Recordemos que el de ese momento no tenía ninguna carga, pero sí hallaron una en la orilla de la carretera.

En un comunicado la Cuarta Brigada del Ejército rechazó este acto terrorista que para ellos es una flagrante violación de los derechos humanos y una grave infracción al derecho internacional humanitario “el Ejército Nacional lamenta profundamente el asesinato de nuestro soldado profesional Pineda y envía un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a su familia y allegados en este difícil momento que enluta a la institución. Un equipo multidisciplinario fue dispuesto para brindar apoyo y acompañamiento”.