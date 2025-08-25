“Es un intento por estar en libertad mientras realiza la campaña”: Iván Cepeda a expresidente Uribe

Colombia

El senador y ahora precandidato presidencial, Iván Cepeda, cuestionó la decisión del expresidente Álvaro Uribe de renunciar a la prescripción de su proceso por presunta manipulación de testigos.

Según dijo Cepeda, aunque la decisión del exmandatario “intenta presentare como un acto de respeto a la justicia y de acatamiento”, lo que percibe es que “es un intento por poder estar en libertad mientras realiza la campaña electoral”.

De acuerdo con el congresista del Pacto Histórico, “ese es el trasfondo de esta solicitud a destiempo, de que ya no tenga lugar la prescripción de los tiempos judiciales, en un proceso que él mismo intentó dilatar con su defensa al máximo”.

Dice Iván Cepeda que ahora, el expresidente Álvaro Uribe está intentando buscar que “la segunda instancia se pronuncie en el tiempo más lejano posible a su actividad proselitista, en términos de intentar reconstruir las cosas en el Centro Democrático”.

Añadió el senador y precandidato que “esa es la realidad, para que no nos inventen narrativas de un cambio providencial, milagroso en su concepción de la justicia”, a la cual dice el expresidente Uribe ha intentado “presionar de todas las formas posibles y a la cual ha buscado rehuir también de todas las formas posibles”.