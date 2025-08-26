Magistrado del CNE que será clave en votación de expediente contra Campaña Petro visitó Presidencia

Colombia

Tras ser radicada, en la mañana de este martes 26 de agosto, la ponencia con la que los magistrados del Consejo Nacional Electoral Benjamin Ortíz y Álvaro Hernán Prada piden sancionar la campaña ‘Petro presidente’ por violación de topes electorales, se conoció que el también magistrado del CNE Christian Quiroz estuvo en la Casa de Nariño el mismo día.

Sin embargo, Quiroz asegura que no sostuvo ningún encuentro con el presidente, ni que haya acudido para hablar sobre el expediente de la campaña. Dice que estuvo fue en una reunión sobre el congelamiento de unos recursos para las elecciones para Consejo de Juventud, con funcionarios del DAPRE.

El propio presidente Petro se refirió a esta reunión, aunque habría dado un indicio de que él sí habría estado presente: “Solo con preguntar se sabe para qué se reúne el presidente con secciones del Estado, del que es jefe”.

Más allá del encuentro, el panorama que se viene en el CNE por la votación en sala plena contra la campaña del hoy presidente es apretado. Para que el tribunal electoral sancione, deben obtenerse 6 votos a favor de la ponencia, y actualmente los pulsos están 5-3, contando al propio Quiroz.

Un cambio de opinión del togado podría llevar a que se deba nombrar más de un conjuez para intentar llegar al número requerido para que haya decisión, positiva o negativa. En dos semanas se dará la primera votación.