Capturado por atentado en Cali era escolta de alias Marlon, jefe máximo de disidencias Farc

Por el atentado terrorista perpetrado el pasado 21 de agosto cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en la comuna 8 de Cali, las autoridades confirmaron la captura y envío a la cárcel de dos presuntos integrantes de las disidencias de las FARC, estructura Jaime Martínez, que delinque en el suroccidente del país.

Los detenidos fueron identificados como Walter Steban Yonda Ipia, alias Sebastián de 23 años, y Carlos Steven Obando Aguirre, alias El Mono. Ambos deberán responder por los delitos de terrorismo, homicidio, fabricación y tráfico de explosivos, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

Perfil criminal de alias Sebastián

Según el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, alias Sebastián sería escolta y hombre de confianza de alias Marlon, máximo jefe de la disidencia Jaime Martínez, por quien el Gobierno Nacional ofrece una recompensa superior a los 3.284 millones de pesos.

“A través de labores de inteligencia, se estableció que alias Sebastián tenía entrenamiento en el manejo de artefactos explosivos improvisados y en el uso de drones para ataques dirigidos. Fue enviado desde el Cauca con la misión específica de atentar contra instalaciones militares en Cali”, explicó el general Bello.

El recorrido del presunto atacante incluyó su paso por Candelaria y Juanchito, hasta llegar a la carrera octava, donde se produjo la detonación del vehículo cargado con explosivos.

Detalles del atentado

Durante las audiencias judiciales, el fiscal del caso reveló que los camiones utilizados en el atentado estaban cargados con:

8 cilindros de 100 libras y 5 de 40 libras, cada uno con 50 kg de explosivos a base de nitrato de amonio y polvo de aluminio

36 artefactos tipo tatuco, con 3 kg de explosivo de alto poder cada uno

50 metros de cordón detonante, 2 detonadores no eléctricos y fragmentos de mecha de seguridad

El ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, calificó el ataque como una “reacción desesperada del cartel de alias Mordisco ante la pérdida de control del narcotráfico en Valle, Cauca y Nariño”.





Inteligencia y huida frustrada

Alias El Mono, también proveniente del Cauca, habría cumplido funciones de inteligencia junto a alias Sebastián y pretendía huir en un vehículo blanco tras la explosión. Las autoridades lo vinculan igualmente con la estructura Jaime Martínez.

Ambos capturados están siendo investigados por su posible participación en otros atentados recientes en el departamento del Cauca.

Cabe recordar que por los tres ataques ocurridos en Cali el pasado 10 de junio, fueron capturados en las últimas horas, alias Mocho y alias Lico, integrantes de las milicias urbanas de la misma disidencia.