Iván Cepeda denunciará a Álvaro Uribe y a sus hijos por calumnia, injuria, hostigamiento y amenazas

La bancada de víctimas en el proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión por soborno en actuación penal y fraude procesal, anunció nuevas acciones legales.

Radicarán denuncia ante la Fiscalía en contra del exmandatario y sus hijo Tomas Uribe Moreno, Jerónimo Uribe Moreno, Gabriel Vallejo, en calidad de director del partido Centro Democrático, entre otros, por los presuntos delitos de calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenazas.

La denuncia indica que “se ha desplegado una campaña sistemática de persecución y difamación que atenta contra nuestra integridad moral, así como contra nuestros derechos a la vida y a la integridad personal. Para ello, junto con líderes, militantes y simpatizantes de Uribe Vélez y de esa colectividad política, han hecho publicaciones en redes sociales, declaraciones en medios de comunicación y campañas de descrédito fuera del país en las que, incluso, se nos endilga falazmente la comisión de conductas punibles".

Por tildar “máximo jefe político de Farc” al senador Cepeda

La acción judicial se basa en señalamientos presuntamente usados contra el senador Iván Cepeda: “máximo jefe político de Farc”, “el Perfecto Camarada de las Farc”, “determinador político del narcotráfico”, que, se lee “tienen por propósito afectar su reputación, poniendo en alto riesgo su seguridad”.

"Esta estrategia mediática, coincide con la operación fraudulenta perpetrada por el abogacdo Diego Cadena, en la que ha intentado relacionar falsamente a Iván Cepeda Castro y a Miguel Ángel Del Río Malo con el narcotráfico, y con una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado, con copia a la Corte Suprema de Justicia, en contra de Iván Cepeda Castro, en la que se le acusa falazmente de “lavado de activos provenientes del narcotráfico”, y en la que fue suplantado el abogado Óscar Armando Díaz Campos", señala el comunicado.