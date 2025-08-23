Política

Delegación de Centro Democrático adelantó reuniones en EE.UU y pidió medidas para familia de Miguel

La delegación conformada por exministros y excongresistas sostuvo visitó la OEA y la CIDH, conozca los detalles en Caracol Radio.

Tomado de: Centro Democrático

Una delegación del Centro Democrático viajó a Estados Unidos para adelantar múltiples encuentros y también abordar temas relacionados con la situación política y democrática de Colombia.

Según informaron desde el partido, la delegación estuvo integrada por el exministro Fabio Valencia Cossio, el excongresista Santiago Valencia y el comisionado de la ciudad de Weston, Fabio Andrade, quienes sostuvieron reuniones con los congresistas estadounidenses Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez, el senador Bernie Moreno, Debbie Wasserman Schultz y Henry Cuéllar, copresidente del Colombia Caucus.

Sumado a esto acudieron ante la Organización de Estados Americanos, en donde presentaron al Secretario General Albert Ramdin, “los planteamientos sobre el lawfare que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros miembros de la oposición”.

Indicaron también desde el Centro Democrático que esta delegación solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares para la familia del asesinado senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Los encuentros también permitieron tratar temas relacionados con la seguridad, la presencia de grupos armados ilegales y los riesgos frente a las próximas elecciones en Colombia”, agregaron.

