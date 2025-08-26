Bogotá

Concejal pide a EE.UU. investigar a Petro por presunto apoyo a grupos armados

El concejal de Bogotá, Julián Uscátegui, solicitó a Estados Unidos abrir una investigación sobre lo que calificó como un presunto favorecimiento del Gobierno Petro a grupos ilegales y al régimen de Nicolás Maduro.

Julián Uscátegui, concejal de Bogotá

Julián Uscátegui, concejal de Bogotá

Marcela Santos

Colombia

El concejal envió una comunicación formal a la Casa Blanca, dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que advierte que la política de “Paz Total” se ha convertido en un escenario de impunidad y fortalecimiento de estructuras criminales.

“La llamada ‘paz total’ se convirtió en una licencia para delinquir. En lugar de reducir la violencia, ha beneficiado a quienes viven del narcotráfico y la guerra”, aseguró Julián Uscátegui.

Según el cabildante, las medidas impulsadas por el Gobierno Petro han derivado en riesgos que van más allá de las fronteras de Colombia y que comprometen la seguridad regional y de Estados Unidos.

Señalamientos de Uscátegui

En su denuncia, el concejal enumeró varios hechos que, a su juicio, evidencian beneficios hacia estructuras armadas:

  • Ley de Paz Total y proyecto de sometimiento: permitirían reducción de penas para responsables de crímenes atroces y la conservación de recursos obtenidos del narcotráfico.
  • Nombramiento de “gestores de paz”: al menos 67 personas con antecedentes criminales, algunos reincidentes en actividades ilegales.
  • Reducción en la erradicación de cultivos ilícitos: lo que habría generado un incremento del 10% en los cultivos de coca, 53% en la producción de cocaína y un 63% en el tráfico no incautado.
  • Ceses al fuego: que no redujeron la violencia y, por el contrario, facilitaron la expansión territorial de los grupos armados en más del 50%.
  • Zona económica binacional con Venezuela: que, según Uscátegui, podría convertirse en un corredor para el Cartel de los Soles.
  • Contratos estatales: presuntamente irregulares y que habrían beneficiado al ELN.

Riesgos para la región

El concejal advirtió que estos elementos configuran un escenario que afecta directamente la institucionalidad colombiana y trasciende hacia el plano internacional.

“Estamos ante un escenario que no solo amenaza la institucionalidad y el Estado de Derecho en Colombia, sino que también pone en riesgo la seguridad hemisférica, al facilitar el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos”, concluyó Uscátegui.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad