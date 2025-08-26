Concejal pide a EE.UU. investigar a Petro por presunto apoyo a grupos armados

Colombia

El concejal envió una comunicación formal a la Casa Blanca, dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que advierte que la política de “Paz Total” se ha convertido en un escenario de impunidad y fortalecimiento de estructuras criminales.

“La llamada ‘paz total’ se convirtió en una licencia para delinquir. En lugar de reducir la violencia, ha beneficiado a quienes viven del narcotráfico y la guerra”, aseguró Julián Uscátegui.

Según el cabildante, las medidas impulsadas por el Gobierno Petro han derivado en riesgos que van más allá de las fronteras de Colombia y que comprometen la seguridad regional y de Estados Unidos.

Señalamientos de Uscátegui

En su denuncia, el concejal enumeró varios hechos que, a su juicio, evidencian beneficios hacia estructuras armadas:

Ley de Paz Total y proyecto de sometimiento: permitirían reducción de penas para responsables de crímenes atroces y la conservación de recursos obtenidos del narcotráfico.

permitirían reducción de penas para responsables de crímenes atroces y la conservación de recursos obtenidos del narcotráfico. Nombramiento de “gestores de paz”: al menos 67 personas con antecedentes criminales , algunos reincidentes en actividades ilegales.

, algunos reincidentes en actividades ilegales. Reducción en la erradicación de cultivos ilícitos: lo que habría generado un incremento del 10% en los cultivos de coca, 53% en la producción de cocaína y un 63% en el tráfico no incautado.

lo que habría generado un incremento del 10% en los cultivos de coca, 53% en la producción de cocaína y un 63% en el tráfico no incautado. Ceses al fuego: que no redujeron la violencia y, por el contrario, facilitaron la expansión territorial de los grupos armados en más del 50%.

que no redujeron la violencia y, por el contrario, facilitaron la expansión territorial de los grupos armados en más del 50%. Zona económica binacional con Venezuela: que, según Uscátegui, podría convertirse en un corredor para el Cartel de los Soles.

que, según Uscátegui, podría convertirse en un corredor para el Cartel de los Soles. Contratos estatales: presuntamente irregulares y que habrían beneficiado al ELN.

Riesgos para la región

El concejal advirtió que estos elementos configuran un escenario que afecta directamente la institucionalidad colombiana y trasciende hacia el plano internacional.

“Estamos ante un escenario que no solo amenaza la institucionalidad y el Estado de Derecho en Colombia, sino que también pone en riesgo la seguridad hemisférica, al facilitar el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos”, concluyó Uscátegui.