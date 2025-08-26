Miguel Uribe Londoño lanzó su precandidatura: ¿Qué dijo el nuevo aspirante presidencial del Centro Democrático?

Desde la Plaza Rafael Núñez, ubicada en el Congreso de la República, el precandidato presidencial por el Centro Democrático Miguel Uribe Londoño realizó su primer pronunciamiento en medio de la contienda electoral, esto tras oficializar su aspiración a la Casa de Nariño.

El apoyo de los colombianos tras la muerte de su hijo:

Durante su discurso, el aspirante a la Presidencia de Colombia agradeció el apoyo que ha recibido en los últimos días tras la muerte de su hijo, Miguel Uribe Turbay. Además, aseguró que este respaldo que ha recibido lo ha llevado a inclinarse por el camino presidencial. “Agradezco todas sus oraciones, sus buenos deseos, sus mensajes de condolencia, sus energías, sus muestras de afecto y sus palabras de aliento. Gracias por todo ese respaldo que me ha ayudado a tomar la decisión que quiero comunicar hoy. Una decisión que estoy seguro está del lado correcto de la historia”.

Por otro lado, comentó que el asesinato de su hijo y el de su esposa Diana Turbay fueron claves para postularse al cargo más importante del país. De esta forma, su dolor se ha convertido en un argumento para liderar a Colombia. “Colombianos, hoy les hablo desde la herida más profunda que puede sufrir un ser humano, la de un padre que despidió a su hijo asesinado por sus ideas. Una herida que no voy a permitir que me doblegue, porque de ese dolor ha nacido una fuerza indestructible. De este sacrificio nació un juramento que hoy hago público. Colombia jamás volverá a arrodillarse frente a la injusticia ni frente a la violencia”.

De este modo, explicó que la muerte de su hijo ha inspirado todo un movimiento o causa política en la que él desea ser el líder. “Por eso estoy aquí para levantar junto a ustedes un movimiento que no nace de la ambición sino del sacrificio. Un movimiento que no se inspira en la rabia, sino en la dignidad. Un movimiento que transforma la sangre de los mártires en semillas de libertad. Hoy anuncio que me entrego por completo a esta causa”.

Además, explicó que su vida no ha sido nada sencilla, pero que quiere luchar por un mejor país. “He sufrido tres tragedias. Primero, me quitaron a mi esposa Diana, madre de Miguel, a manos del más poderoso y sanguinario narcotraficante de Colombia. Luego, me enjuiciaron injustamente como el presidente Álvaro Uribe Vélez por un delito que nunca existió y del cual fui absuelto. Y, ahora, me quitaron a mi único hijo, los terroristas que campean a sus anchas en el actual desgobierno.

El apoyo de Uribe:

Uribe Londoño destacó que el expresidente Uribe y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, le demostró su apoyo y lo invitó a tomar el camino presidencial. “El mismo día que enterré a Miguel, en un acto público, le ofrecí al presidente Álvaro Uribe Vélez y a nuestro partido que juntos decidiéramos los destinos de esta causa sin saber que unos días después el mismo presidente Uribe nos invitaría generosamente a la familia a asumir en primera persona las banderas de este proceso. Un gesto que recibo con humildad como uno de los fundadores que soy del Partido Centro Democrático.

La revelación: Su hijo como un punto trascendental en su decisión

El ahora precandidato presidencial mencionó que dudó de forma considerable la decisión de aspirar a la Casa de Nariño. No obstante, consideró cuál podría ser la postura de su hijo Miguel Uribe Turbay. “Me hice la pregunta, ¿qué me hubiera recomendado mi hijo Miguel Uribe Turbay en este momento? Él me hubiera dicho sin dudar que siguiera adelante, que no me detuviera y que enarbolara sus banderas".

“Hoy, anuncio mi candidatura presidencial porque creo en un destino distinto, donde las madres vean a sus hijos crecer libres, donde los jóvenes no tengan que huir, donde los abuelos mueran en paz rodeados de amor y no de miedo. Y, en especial, como lo decía Miguel un destino en el que los padres no tengamos que enterrar a nuestros hijos”, agregó.

Buscará unir al país:

El quinto precandidato presidencial con el aval del Centro Democrático dijo que considera que puede ser un factor que ayude a consolidar la unidad nacional. Pero también señaló que espera que al unir al país, podrá salvar a Colombia del “precipicio al que nos quieren conducir. He vivido de cerca lo que significa perderlo todo. Por eso estoy decidido a que nuestro pueblo lo recupere todo. Su voz, su futuro, su vida. Estoy en la obligación por mi país, por mi hijo y por todos los colombianos de transformar su martirio en esperanza”

Sumado a lo anterior, comentó que aunque tiene 72 años, la misma edad que tenía Winston Churchill, siente que tiene las capacidades para estar al frente del país. En ese sentido, dijo que aunque sabe que se enfrentará a nuevos ataques, se encargará de luchar contra las injusticias.

También trabajará por la seguridad del país, para que los padres no sigan enterrando a sus hijos. Y hará lo posible para que en el 2030 los ciudadanos se sientan seguros y Colombia sea un país de paz.