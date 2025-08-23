Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: Así va tras el juego entre DIM y La Equidad

Comenzó la octava jornada de la Liga BetPlay en los estadios de Colombia con el partido entre DIM y La Equidad

Ya comenzó la fecha ocho de la Liga BetPlay en los estadios de Colombia. La jornada comenzó con el partido entre el Deportivo Independiente Medellín y La Equidad en el estadio Atanasio Girardot.

La fecha se complementará con partidos importantes como el que jugarán Fortaleza e Independiente Santa Fe, Millonarios ante Junior de Barranquilla, Once Caldas ante Deportes Tolima y América de Cali ante Atlético Nacional.

DIM VS. LA EQUIDAD

El partido con el que se abrió la jornada de la Liga Colombiana fue para el equipo local. El Deportivo Independiente Medellín enfrentó a La Equidad y venció al equipo bogotano.

Los goles fueron obra de Francisco Fydriszewski que anotó muy temprano en el partido, su gol llegó al minuto nueve del compromiso cuando apenas los equipos se acomodaban en el terreno de juego.

La segunda anotación llegó al minuto 38 por medio de Baldomero Perlaza que aprovechó un error de la defensa de La Equidad y venció al arquero Yimy Gómez. Completó la victoria 3 a 1, Brayan León. Equidad descontó por medio de Rodas.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay