¿Cómo se jugará la octava jornada de la Liga BetPlay? Horarios y partidos

La octava jornada de la Liga BetPlay comenzará este viernes 22 de agosto y tendrá partidos importantes como Millonarios vs. Junior

La octava fecha de la Liga BetPlay comenzará este viernes 22 de agosto con el partido entre Llaneros y Deportivo Pasto en el estadio Bello Horizonte - Rey pelé a las 8:10 de la noche. La jornada se complementará con juegos importantes para varios equipos.

El sábado 23 tendrá dos juegos relevantes, el primero será el que disputen el Deportivo Independiente Medellín y La Equidad en el Atanasio Girardot y el otro el que jugarán Millonarios y Junior de Barranquilla en El Campín de Bogotá.

El domingo la jornada se complementará con cuatro compromisos en los que se destacan el Once Caldas vs. Deportes Tolima en el Palogrande de Manizales y el que jugarán América de Cali ante Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero.

El lunes 25 se jugará el juego restante de la fecha entre el Boyacá Chicó y el Deportivo Cali en el estadio La Independencia de Tunja.

El líder de la Liga BetPlay sigue siendo el Junior de Barranquilla que es primero con 17 puntos, seguido por el Deportes Tolima y DIM con 13, Atlético Nacional y Santa Fe con 12, y completan los ocho mejores Llaneros, Fortaleza y Deportivo Pereira con 11 unidades.

¿Cómo se jugará la octava fecha de la Liga BetPlay?