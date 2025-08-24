🔴 Once Caldas vs. Tolima EN VIVO HOY: siga acá la transmisión del partidazo por Liga
El equipo de Manizales espera conseguir sus tres primeros puntos en casa.
Continúan los partidos correspondientes a la fecha 8 de la Liga Colombiana. Once Caldas recibe en el estadio Palogrande a Tolima a partir de las 2:00 de la tarde. El equipo de Manizales va en busca de su primera victoria del torneo.
El conjunto local llega a este compromiso luego de caer derrotado en los play off de la Copa Colombia ante Patriotas (0-1), Ferney Rivadeneira fue el encargado de anotar el único tanto del compromiso al minuto 88´.
Sin embargo, cabe recordar que Once Caldas es el único equipo colombiano que clásico a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de vencer 3-1 a Huracán de Argentina en el partido de vuelta.
Por otro lado, el conjunto de Lucas González viene de vencer a Millonarios (3-1) en el Manuel Murillo Toro, con anotaciones de Brayan Rovira, Gonzalo Lencina y gol en contra del arquero Guillermo de Amores. De los últimos cinco encuentros, Tolima ha ganado 4 y empatado uno.
Hasta el momento, Once Caldas es último en la tabla con apenas 3 unidades, mientras que Tolima es quinto con 13.
Vea acá la trasmisión entre Once Caldas vs. Tolima
Siga acá el minuto a minuto del partido entre Once Caldas y Tolima
Falta de Mauricio Gonzalez (Deportes Tolima).
Jefry Zapata (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por James Aguirre.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gonzalo Lencina (Deportes Tolima) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Kevin Pérez.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por James Aguirre.
Remate parado. Kevin Pérez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área.
Gonzalo Lencina (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jáider Riquett (Once Caldas).
Jáider Riquett (Once Caldas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Jersson González (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jáider Riquett (Once Caldas).
Luis Sánchez (Once Caldas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Juan Nieto (Deportes Tolima).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mateo García (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área.
Empieza segunda parte Once Caldas 0, Deportes Tolima 0.
Cambio en Once Caldas, entra al campo Alejandro García sustituyendo a Iván Rojas.
Final primera parte, Once Caldas 0, Deportes Tolima 0.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Cristian Trujillo (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Cristian Trujillo (Deportes Tolima).
Mateo García (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Mauricio Gonzalez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Kevin Cuesta (Once Caldas).
Remate fallado por Kevin Pérez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jersson González con un centro al área.
Falta de Cristian Trujillo (Deportes Tolima).
Luis Sánchez (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jersson González (Deportes Tolima).
Luis Sánchez (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Jersson González (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Fuera de juego, Once Caldas. Mateo Zuleta intentó un pase en profundidad pero Jefry Zapata estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Gonzalo Lencina (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jersson González.
Gonzalo Lencina (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Kevin Cuesta (Once Caldas).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Anderson Angulo (Deportes Tolima).
Jefry Zapata (Once Caldas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Anderson Angulo (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jefry Zapata (Once Caldas).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Deportes Tolima).
Kevin Pérez (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Kevin Pérez (Deportes Tolima).
Mateo García (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por James Aguirre.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gonzalo Lencina (Deportes Tolima) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Yhorman Hurtado.
Fuera de juego, Once Caldas. Mateo García intentó un pase en profundidad pero Mateo Zuleta estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Gonzalo Lencina (Deportes Tolima) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Kevin Pérez con un centro al área.
Fuera de juego, Deportes Tolima. Juan Nieto intentó un pase en profundidad pero Mauricio Gonzalez estaba en posición de fuera de juego.
Juan Nieto (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Dayro Moreno (Once Caldas).
Remate rechazado de Mateo Zuleta (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Luis Sánchez.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Luis Palacios.
Fuera de juego, Deportes Tolima. Marlon Torres intentó un pase en profundidad pero Gonzalo Lencina estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Marlon Torres (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Juan Nieto.
Fuera de juego, Deportes Tolima. Kevin Pérez intentó un pase en profundidad pero Yhorman Hurtado estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Dayro Moreno (Once Caldas) remate con la derecha desde mas de 30 metros sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Jefry Zapata.
Remate parado por bajo a la izquierda. Juan Nieto (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Gonzalo Lencina.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Cristopher Fiermarín.
Remate parado por bajo a la izquierda. Mateo García (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Dayro Moreno.
Remate rechazado de Dayro Moreno (Once Caldas) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Luis Palacios con un centro al área.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Samuel Velásquez.
Kevin Pérez (Deportes Tolima) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Gonzalo Lencina.
Mano de Luis Palacios (Once Caldas).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento