🔴 Once Caldas vs. Tolima EN VIVO HOY: siga acá la transmisión del partidazo por Liga

Continúan los partidos correspondientes a la fecha 8 de la Liga Colombiana. Once Caldas recibe en el estadio Palogrande a Tolima a partir de las 2:00 de la tarde. El equipo de Manizales va en busca de su primera victoria del torneo.

El conjunto local llega a este compromiso luego de caer derrotado en los play off de la Copa Colombia ante Patriotas (0-1), Ferney Rivadeneira fue el encargado de anotar el único tanto del compromiso al minuto 88´.

Sin embargo, cabe recordar que Once Caldas es el único equipo colombiano que clásico a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de vencer 3-1 a Huracán de Argentina en el partido de vuelta.

Por otro lado, el conjunto de Lucas González viene de vencer a Millonarios (3-1) en el Manuel Murillo Toro, con anotaciones de Brayan Rovira, Gonzalo Lencina y gol en contra del arquero Guillermo de Amores. De los últimos cinco encuentros, Tolima ha ganado 4 y empatado uno.

Hasta el momento, Once Caldas es último en la tabla con apenas 3 unidades, mientras que Tolima es quinto con 13.

