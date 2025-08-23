Tabla del descenso 2025: Así quedó tras el triunfo de Llaneros ante Deportivo Pasto

Llaneros venció 2-1 a Deportivo Pasto en el inicio de la octava jornada de la Liga BetPlay en el Bello Horizonte.

Llaneros sigue con su andar triunfante en la Liga BetPlay. El equipo de Villavicencio no solamente dio un gran paso en la tabla del descenso sino que ahora es segundo en la tabla general del segundo semestre con 14 puntos, solo por debajo del Junior.

El equipo local se fue arriba muy temprano en el marcador con gol de Andrés López que marcó en el minuto tres del compromiso. El Pasto logró el empate al minuto 10 por medio de Yoshan Valois.

En el segundo tiempo, el equipo llanero desequilibró el marcador con una anotación de Francisco Meza al minuto 27. Así terminó el partido.

Con este resultado, los dirigidos por José Luis García baja a la posición número 14 en la tabla del descenso. Su gran campaña en la Liga en la que tiene cuatro partidos ganados, dos empatados y dos perdidos, 9 goles a favor y 5 en contra, ha dado frutos. Tiene 1.21 de promedio.

Los dos equipos que siguen en riesgo de descender son Unión Magdalena con 0.70 de promedio y Envigado con 0.85.

Así va la tabla del descenso 2025