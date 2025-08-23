EN VIVO: Fortaleza vs. Independiente Santa Fe por la fecha 8 de la Liga Colombiana

Continúan las emociones de la fecha 8 de la Liga Colombiana. Independiente Santa Fe visitará a Fortaleza en el estadio de Techo, a partir de las 6:20 de la tarde. Ambos equipos buscarán llevarse los tres puntos en Bogotá.

El conjunto local llega a este compromiso luego de igualar 2-2 con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín. Con este es el quinto empate que consiguen los dirigidos por Sebastián Oliveros, durante el segundo semestre del campeonato.

Le puede interesar: Buenas noticias para Santa Fe: Revelan fecha en la que Hugo Rodallega estaría de vuelta

Por otro lado, el equipo Cardenal viene de vencer en El Campín a Envigado (1-0), el marcador se abrió tempranamente en Bogotá con anotación de Ángelo Rodríguez al minuto 2′ . En el marco de los últimos cinco compromisos, Santa Fe ha conseguido dos victorias, dos empates y una derrota.

Hasta el momento, Fortaleza se encuentra en el octavo lugar de la tabla con 11 puntos, mientras que Independiente Santa Fe es sexto con 12.

REPASE ACÁ LA TABLA DE POSICIONES

El pasado 9 de marzo fue la última vez que ambos equipos se vieron las caras, el León fue el que se llevó el triunfo 2-0 en El Campín ante Fortaleza, con goles de Christian Mafla (45) y Hugo Rodallega (83).

Vea acá la trasmisión del partido entre Fortaleza e Independiente Santa Fe

Siga acá el minuto a minuto entre Fortaleza vs. Independiente Santa Fe