EN VIVO |Independiente Medellín vs. Equidad por la fecha 8 de la Liga Colombiana: sígalo acá
El poderoso de la montaña recibe en su casa el equipo verde de la capital colombiana.
Es duelo entre Medellín y Equidad, habré la jornada sabatina en el fútbol colombiano correspondiente por la fecha 8 del campeonato. Se jugará en el estadio Atanasio Girardot de la capital Antioqueña. El equipo paisa quiere seguir asegurando su estadía dentro del Grupo de los Ocho y espera superar en casa, en el partido anterior de los dirigidos por Alfredo Arias lograron el triunfo por la mínima diferencia ante Jaguares de Córdoba.
Por su parte, Equidad llega como visitante en la pelea por entrar a la casilla número 8 de la tabla de posiciones, actualmente es décimo con 9 unidades en siete partidos disputados, no ha tenido un buen arranque en la Liga. Viene de ganar en su casa 2-1 a Llaneros, con goles de Kevin Parra y Joider Micolta.
Resumen de la transmisión EN VIVO de DIM vs. La Equidad
Remate rechazado de Brayan Léon (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Léider Berrío sustituyendo a Jarlan Barrera.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Jaime Alvarado sustituyendo a Halam Loboa.
Remate fallado por Jarlan Barrera (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde la banda derecha muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Carlos Vivas (La Equidad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Jarlan Barrera (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Carlos Vivas (La Equidad).
Cambio en La Equidad, entra al campo Juan Valencia sustituyendo a Joider Micolta.
Cambio en La Equidad, entra al campo Manuel Mónaco sustituyendo a Jean Colorado.
Cambio en La Equidad, entra al campo Fabian Chaverra sustituyendo a Samir Mayo.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Independiente Medellín).
Corner,La Equidad. Corner cometido por Fáiner Torijano.
Remate rechazado de Jean Colorado (La Equidad) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Joider Micolta.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Jader Valencia sustituyendo a Francisco Chaverra.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Luis Sandoval sustituyendo a Francisco Fydriszewski.
Remate fallado por Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jarlan Barrera con un centro al área.
Cambio en La Equidad, entra al campo Jovanny Bolívar sustituyendo a Kevin Parra.
Jarlan Barrera (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jarlan Barrera (Independiente Medellín).
Joider Micolta (La Equidad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Leyser Chaverra (Independiente Medellín).
Juan Castilla (La Equidad) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jarlan Barrera.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Samir Mayo.
Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Mateo Rodas (La Equidad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Mateo Rodas (La Equidad).
Cambio en La Equidad, entra al campo Juan Castilla sustituyendo a Deyson Copete.
Remate fallado por Jarlan Barrera (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Francisco Fydriszewski con un pase de cabeza.
Jean Colorado (La Equidad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Halam Loboa (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jean Colorado (La Equidad).
Falta de Baldomero Perlaza (Independiente Medellín).
José Masllorens (La Equidad) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Francisco Chaverra (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jarlan Barrera con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Yimy Gómez.
Remate rechazado de Jarlan Barrera (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área.
Jarlan Barrera (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de José Masllorens (La Equidad).
Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Mateo Rodas (La Equidad).
Empieza segunda parte Independiente Medellín 2, La Equidad 0.
Final primera parte, Independiente Medellín 2, La Equidad 0.
Falta de Halam Loboa (Independiente Medellín).
Kevin Parra (La Equidad) ha recibido una falta en campo contrario.
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jarlan Barrera (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde mas de 30 metros. Asistencia de Baldomero Perlaza.
¡Gooooool! Independiente Medellín 2, La Equidad 0. Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Francisco Chaverra con un centro al área.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Brayan Léon (Independiente Medellín).
Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Deyson Copete (La Equidad).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Independiente Medellín).
Falta de Esneyder Mena (Independiente Medellín).
Joider Micolta (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Francisco Fydriszewski con un pase de cabeza.
Falta de Esneyder Mena (Independiente Medellín).
Deyson Copete (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Daniel Londoño (Independiente Medellín).
Joao Abonía (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jarlan Barrera (Independiente Medellín).
Deyson Copete (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Mano de Joider Micolta (La Equidad).
Remate fallado por Joider Micolta (La Equidad) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jean Colorado después de un pase en profundidad tras un contraataque.
Falta de Baldomero Perlaza (Independiente Medellín).
Carlos Vivas (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
¡Gooooool! Independiente Medellín 1, La Equidad 0. Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Francisco Chaverra con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Samir Mayo.
Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Deyson Copete (La Equidad).
Remate fallado por Leyser Chaverra (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jarlan Barrera con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Joider Micolta.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Daniel Londoño con un centro al área.
Remate fallado por Brayan Léon (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Francisco Fydriszewski con un pase de cabeza.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento