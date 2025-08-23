EN VIVO |Independiente Medellín vs. Equidad por la fecha 8 de la Liga Colombiana: sígalo acá

Es duelo entre Medellín y Equidad, habré la jornada sabatina en el fútbol colombiano correspondiente por la fecha 8 del campeonato. Se jugará en el estadio Atanasio Girardot de la capital Antioqueña. El equipo paisa quiere seguir asegurando su estadía dentro del Grupo de los Ocho y espera superar en casa, en el partido anterior de los dirigidos por Alfredo Arias lograron el triunfo por la mínima diferencia ante Jaguares de Córdoba.

Lea también: Fydriszewski reveló otro duro momento que vivió en DIM y envió mensaje a la hinchada

Por su parte, Equidad llega como visitante en la pelea por entrar a la casilla número 8 de la tabla de posiciones, actualmente es décimo con 9 unidades en siete partidos disputados, no ha tenido un buen arranque en la Liga. Viene de ganar en su casa 2-1 a Llaneros, con goles de Kevin Parra y Joider Micolta.

Resumen de la transmisión EN VIVO de DIM vs. La Equidad