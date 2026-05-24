¿Qué necesita Millonarios para quedar primero en su grupo de Sudamericana y clasificar directo?

Se cierra el telón de la fase de grupos de la Copa Sudamericana para alistar el parón de mitad de año debido a la disputa del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, y Millonarios llega al cierre con la posibilidad de clasificar primero a la siguiente fase.

Por eso, en Caracol Radio le hacemos las cuentas de lo que debe pasar para que los dirigidos por Fabián Bustos se queden con el liderato de su zona.

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Las cuentas de Millonarios para quedar primero en su grupo de Copa Sudamericana: ¿qué necesita?

Pues bien, Millonarios se medirá en la última fecha de la fase de grupos contra el chileno O’Higgins, mientras que los otros dos contendientes de la zona, Sao Paulo y Boston River, se verán las caras para cerrar esta etapa del torneo.

En esa línea, y teniendo en cuenta que la tabla de posiciones del grupo C está así:

Equipo Puntos DG Sao Paulo 9 3 Millonarios 8 1 O’Higgins 7 1 Boston River 3 -5

A Millonarios solo le sirve ganar contra O’Higgins; sin embargo, no depende de sí mismo , pues necesita, para quedar primero, que Sao Paulo pierda o empate contra Boston River.

El cuadro bogotano con una victoria sumaría 11 puntos, y si Sao Paulo pierde o empata se quedaría con 9 puntos o sumaría solo una unidad y quedaría con 10, respectivamente.

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¿Y puede quedar segundo?

En caso de que no se de el primer puesto, Millonarios puede apuntar al segundo lugar y jugar el repechaje con quienes bajen de la Libertadores y clasificar a octavos de Sudamericana.

Para ese escenario debe ganar, sin importar si Sao Paulo consigue una victoria y así asegura su presencia en los play offs.

Si Millonarios pierde contra O’Higgins queda eliminado del torneo , pues bajaría al tercer puesto.

¿Cuándo jugará Millonarios el próximo partido de Copa Sudamericana contra O’Higgins?

Millonarios cerrará su fase de grupos de local en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, enfrentando al cuadro chileno oriundo de Rancagua, O’Higgins.

El partido se disputará en paralelo con el de Sao Paulo contra Boston River, y será este martes, 26 de mayo.

¿A qué hora será el partido?

Millonarios se verá las caras contra O’Higgins a las 5:00 de la tarde, hora Colombia.

¿Por dónde ver EN VIVO el partido de Milonarios contra O’Higgins?

Usted podrá ver el partido de Millonarios contra O’Higgins por medio de DirecTV o por la plataforma de streaming Disney +.

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