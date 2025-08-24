🔴EN VIVO|América de Cali vs. Nacional: partidazo en la Liga Colombiana por la octava fecha

En la fecha 8 de la Liga Colombiana <b>se jugará el clásico del fútbol colombiano, América de Cali recibe en su casa a Atlético Nacional, </b>el compromiso tendrá lugar en el estadio Olímpico Pascual Guerrero en la capital vallecaucana, ambos equipos vienen de ser eliminados en los torneos internacionales.El equipo local ha tomado <b>varias medidas de seguridad al interior del estadio</b>, anunciando a través de sus redes sociales que no está permitido el uso de o elementos pirotécnicos, y solo se permite el ingreso de instrumentos en la tribuna Sur del Pascual Guerrero. También hace un llamado a su hinchada a que se lleven <b>carteles en apoyo a la ciudad de Cali, ante los hechos violentos que se presentaron en días pasados. </b>Lea también:<b> </b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/20/diego-raimondi-revelo-detalles-de-su-futuro-con-america-tras-la-eliminacion-en-la-copa-sudamericana/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/20/diego-raimondi-revelo-detalles-de-su-futuro-con-america-tras-la-eliminacion-en-la-copa-sudamericana/"><b>Diego Raimondi reveló detalles de su futuro con América, tras la eliminación en la Copa Sudamericana</b></a>Este es el partido más llamativo de esta jornada en Colombia, se espera que sea un compromiso llevo de emociones en los que ambos equipos salgan a buscar la victoria. América viene de caer 2-1 frente a<b> Deportivo Pereira,</b> <b>acumulando su tercera derrota en línea por Liga.</b> También quedo eliminada de la Copa Sudamericana ante <b>Fluminense con un marcador global de 4-1 en los octavos de final.</b>No es un buen panorama para los dirigidos por <b>Gabriel Raimondi,</b> que evidencian la carga deportiva de un calendario apretado, en este momento <b>son decimoctavos con solo cuatro puntos,</b> debe salir a quedarse con los tres puntos en casa para ir sumando e ingresar al Grupo de los Ocho. Le podría interesar:<a href="https://caracol.com.co/2025/08/24/edwin-cardona-se-disculpa-con-atletico-nacional-su-hinchada-y-directivos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/24/edwin-cardona-se-disculpa-con-atletico-nacional-su-hinchada-y-directivos/"><b> Edwin Cardona se disculpa con Atlético Nacional, su hinchada y directivos</b></a>Por su parte <b>Atlético Nacional tiene un presente más sólido en la Liga Colombiana,</b> el equipo verdolaga se mantiene en la parte alta de la tabla, es sexto con 12 unidades y viene de empatar en casa<b> 2-2 con Fortaleza en juego que inicio con una nómina alterna. </b>Pero los dirigidos por <b>Javier Gandolfi </b>vienen de ser<b> eliminados en la Copa Libertadores por São Paulo desde la tanda penal</b>, donde el cuadro verde no se mostró claro en las jugadas de ataque y <b>Edwin Cardona</b> fue expulsado por ofensas al rival cuando Nacional atravesaba en un buen momento en el partido. El último clásico colombiano se jugó el 9 de marzo con<b> victoria para Atlético Nacional en el Atanasio Girador 1-0 con gol de Alfredo Morelos. </b>De los últimos seis partidos disputados entre estos dos equipos, tres triunfos son para el cuadro verde, dos para América de Cali y un empate sin goles. El juego será arbitrado por Bismark Santiago, del Atlantico.