EN VIVO|Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas en la fecha 8 de la Liga Colombiana

Atlético Bucaramanga recibe en su casa Águilas Doradas por la octava fecha del campeonato en el cierre de la jornada dominical, el juego se llevará a cabo en el estadio Américo Montanini en la ciudad de Bucaramanga, se prevé un duelo muy parejo, ya que ambos equipos están en la mitad de la tabla y necesitan sumar puntos.

Bucaramanga llega a este juego tras caer como visitante 2-1 ante Junior de Barranquilla, partido en el que se pitaron tres penales para el equipo tiburón y en dos lograron la anotación, el juego se extendió hasta los 12 minutos de reposición. Actualmente, los leopardos son decimocuartos, con solo 7 unidades a cinco puntos de Santa Fe, que es octavo.

Por su parte, el equipo antioqueño llega a este juego en la con siete puntos en la posición quince de la tabla, no ha tenido un buen arranque en el campeonato a pesar de tener momento de lucidez en los partidos, pero no logra definir los goles. Viene de caer como visitante 2-0 anta Boyacá Chico.

El último compromiso entre estos dos equipos fue el 7 de marzo con victoria de Bucaramanga, que está visitante con un marcador 0-1 en la octava fecha de la Liga Colombia I del 2025.

Siga acá la transmisión en vivo de Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas