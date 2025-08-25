EN VIVO|Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas en la fecha 8 de la Liga Colombiana
El compromiso se jugará en el Américo Montaninide la capital Santandereana.
Atlético Bucaramanga recibe en su casa Águilas Doradas por la octava fecha del campeonato en el cierre de la jornada dominical, el juego se llevará a cabo en el estadio Américo Montanini en la ciudad de Bucaramanga, se prevé un duelo muy parejo, ya que ambos equipos están en la mitad de la tabla y necesitan sumar puntos.
Bucaramanga llega a este juego tras caer como visitante 2-1 ante Junior de Barranquilla, partido en el que se pitaron tres penales para el equipo tiburón y en dos lograron la anotación, el juego se extendió hasta los 12 minutos de reposición. Actualmente, los leopardos son decimocuartos, con solo 7 unidades a cinco puntos de Santa Fe, que es octavo.
Por su parte, el equipo antioqueño llega a este juego en la con siete puntos en la posición quince de la tabla, no ha tenido un buen arranque en el campeonato a pesar de tener momento de lucidez en los partidos, pero no logra definir los goles. Viene de caer como visitante 2-0 anta Boyacá Chico.
El último compromiso entre estos dos equipos fue el 7 de marzo con victoria de Bucaramanga, que está visitante con un marcador 0-1 en la octava fecha de la Liga Colombia I del 2025.
Siga acá la transmisión en vivo de Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas
¡Gooooool! Atlético Bucaramanga 1, Águilas Doradas 0. Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho por el lado derecho de la portería tras botar una falta.
Faber Gil (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Nicolás Lara (Águilas Doradas).
Remate fallado por Gustavo Charrupí (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Atlético Bucaramanga).
Remate fallado por Diego Hernández (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Cristian Blanco con un centro al área.
Falta de Jefferson Mena (Atlético Bucaramanga).
Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Frank Lozano (Águilas Doradas).
Bayron Duarte (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Auli Oliveros con un centro al área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento