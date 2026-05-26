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26 may 2026 Actualizado 15:10

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Fútbol

Casemiro se rinde en elogios a Freddy Rincón: “Es un jugador que me marcó en mi infancia”

El volante brasileño destacó al Coloso de Buenaventura como el jugador que recuerda al hablar de Corinthians.

Freddy Rincón festeja el título de campeón del mundo con el Corinthians de Brasil. \ Mandatory Credit: Shaun Botterill /Allsport

Freddy Rincón festeja el título de campeón del mundo con el Corinthians de Brasil. \ Mandatory Credit: Shaun Botterill /Allsport / Shaun Botterill

Freddy Rincón festeja el título de campeón del mundo con el Corinthians de Brasil. \ Mandatory Credit: Shaun Botterill /Allsport
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Casemiro, exjugador del Manchester United y convocado al Mundial con la selección de Brasil, dedicó grandes elogios al colombiano Freddy Rincón, uno de los principales referentes históricos del fútbol colombiano.

En entrevista con ESPN Brasil, el otrora futbolista del Real Madrid compartió una actividad en la que se le preguntaba por un club y mencionaba al primer jugador que se le viniera a la cabeza.

Entre otros equipos, se le preguntó por el Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool y, de su país, Corinthians, club de su natal Sao Paulo.

Al ser consultado por el Timao, precisamente, el jugador de 34 años mencionó a Freddy Rincón, a quien calificó con grandes elogios y destacó como uno de sus grandes referentes de su niñez.

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“Porque es un mediocampista defensivo, un mediocampista defensivo que marcó a mi generación, un mediocampista defensivo al que vi jugar desde niño. Ni siquiera hablo de su trayectoria en el club. Ni siquiera digo si ganó o no. Pero fue un jugador que me marcó en mi infancia”, destacó inicialmente.

Al respecto, añadió: “Fue un jugador que realmente influyó en mi niñez, principalmente porque era un mediocampista defensivo, agresivo, fuerte y decisivo. Sí, creo que fue un jugador así que dejó huella”.

La elección de Rincón de parte de Casemiro, cobra más validez luego de los otros nombres que cita al hacer referencia con los otros clubes. Al hablar de Real Madrid menciona a Florentino Pérez; al hablar del Barcelona, de Lionel Messi y al hablar del Manchester City a Pep Guardiola, entre otros.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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