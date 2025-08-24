🔴EN VIVO|Millonarios vs. Junior de Barranquilla por Liga Colombiana: siga acá la trasmisión

<b>Llega uno de los compromisos más emocionantes de la fecha 8 de la Liga Colombiana, Millonarios se enfrentará a Junior de Barranquilla,</b> quien es líder de la tabla, en el estadio El Campín desde las 8:30 de la noche. <b>Se espera que este sea el primer triunfo del equipo capitalino.</b><b>El conjunto Embajador no ha podido salir de la mala racha con la que arrancó el campeonato,</b> pues de las seis jornadas disputadas no ha conseguido ninguna victoria. <b>Cabe recordar que para este compromiso se estrenará Hernán Torres, el nuevo director técnico del equipo</b>, luego de que David González saliera tras el mal desempeño que mostró a lo largo del torneo.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/23/hernan-torres-dio-detalles-de-la-negociacion-con-millonarios-para-ser-el-nuevo-dt/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/23/hernan-torres-dio-detalles-de-la-negociacion-con-millonarios-para-ser-el-nuevo-dt/?rel=buscador_noticias"><b>Hernán Torres dio detalles de la negociación con Millonarios para ser el nuevo DT</b></a><b>Millonarios jugó el partido pendiente de la fecha 1 con Unión Magdalena</b>, debido a que fue aplazado por la instalación de la gramilla híbrida en El Campín. Sin embargo, <b>vale recordar que para que el equipo bogotano esté al día en la Liga le falta disputar el encuentro con Pasto </b>por la jornada 2. <b>El equipo de Santa Marta se quedó con la victoria 2-1 en el Campín. La derrota generó gran descontento entre la hinchada embajadora, que protestó lanzando tenis a la cancha como muestra de su molestia </b>por el bajo nivel futbolístico que ha mostrado el equipo en los últimos compromisos.<b>Lea también: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/22/uno-se-pone-en-su-lugar-arquero-de-union-magdalena-se-solidarizo-con-los-jugadores-de-millonarios/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/22/uno-se-pone-en-su-lugar-arquero-de-union-magdalena-se-solidarizo-con-los-jugadores-de-millonarios/?rel=buscador_noticias"><b>“Uno se pone en su lugar”: Arquero de Unión Magdalena se solidarizó con los jugadores de Millonarios</b></a>Por otro lado, <b>el Tiburón venció en la fecha pasada a Atlético Bucaramanga (2-1)</b>, con goles desde el punto penal de Andrés Rodríguez (87) y Jefferson Martínez (90+12). <b>El partido concluyó con 10 hombres en cada equipo.</b>Hasta el momento, <b>Junior es el líder parcial con 17 puntos,</b> mientras que<b> Millonarios es el último de la tabla con 1 unidad.</b>