«Me llamó que habían atacado el helicóptero de ‘Pacho’»: hermano de víctima 13 del ataque en Amalfi

Mongua

Horas de zozobra vivió la familia del capitán Francisco Javier Merchán Granados, piloto del helicóptero que fue atacado con drones en Amalfi, Antioquia, por no saber si en realidad había sido una de las víctimas. Finalmente, les llegó la noticia que era la víctima número 13 de este hecho. Esta es la historia del boyacense que murió esperando ser rescatado de la zona.

Caracol Radio habló con Jorge Merchán, su hermano mayor, quien describe a ‘Pachito’, como todos le decían de cariño, como un hombre completamente entregado a su institución, con la cual llegó hasta esta zona difícil del país: «mi hermano era una persona alegre, fiestera, una persona que a pesar de que no pudo disfrutar mucho de su infancia porque tan pronto salió del colegio ingresó a la Policía, era una persona bastante comprometida con su quehacer como hijo; no hay ninguna queja como hermano (...) Lo recordaré siempre como el mejor hermano y ser humano del mundo, la persona que entregó su vida y entregó todo por su institución hasta el último momento».

En septiembre, el capitán Merchán iba a iniciar su curso de ascenso para convertirse en mayor de la Policía, porque justamente su esposa, la mayor Adriana Pinzón, también hace parte de la institución. Deja a sus dos hijas: Luciana de 9 años y Gabriela de 6 meses. La mayor Pinzón fue con quien habló Jorge Merchán y supo que habían atacado el helicóptero en el que estaba su hermano: «recibimos una llamada de algún conocido, nos preguntó por mi hermano e inmediatamente le escribí a él. No le llegaron los mensajes. Le escribí a la esposa, ella de una vez me llamó atacada que habían tumbado el helicóptero de ‘Pacho’. Nosotros ya habíamos hablado con él esta semana y nos dijo el riesgo en el cual estaba y los operativos que estaban haciendo, entonces estábamos muy pendientes de él, cuando nos dijeron esa noticia», fue el relato de Jorge.

Esa noticia la recibieron justamente cuando estaban almorzando y de ahí en adelante fue solo confusión y zozobra, porque pasaron las horas y no supieron con certeza si él estaba vivo; solo les confirmaban cuántos policías habían sido víctimas del atentado, pero no sus identidades. Después, ya les informaron que él se encontraba estable pero que seguía en la zona. «Estaban programando la extracción, que ya salían los helicópteros a recogerlo; que no pudieron extraer por cuestiones del clima, que por cuestiones de seguridad, que porque todavía habían drones subversivos presentes en la zona. Pasaron las horas y seguía la misma razón (...) no sé por qué se demoraron tanto el Gobierno y la institución en llegar a ese lugar para haber podido sacar no solo a mi hermano, sino a las personas que estaban heridas, porque lo que tenemos entendido es que poco a poco, por las heridas, pues iban muriendo y eso fue lo que le pasó a mi hermano», expresó Jorge.

La familia Merchán Granados, que además no se reunía desde hacía un año que fue el último permiso de Francisco, siempre ha estado vinculada con la Policía. Su papá Bernardo Merchán, también ex alcalde de Mongua, fue oficial de la Policía; una de sus hermanas también estuvo en la Policía y se retiró solo hace unos meses. El capitán Francisco Merchán llevaba 15 años y se desempeñaba como piloto de helicópteros.

A pesar de lo que pasó con su hermano, Jorge Merchán hace un llamado a seguir trabajando en la paz, para que no haya más sufrimiento en las familias de quienes integran la Fuerza Pública. Su llamado fue: «le diría al presidente y le diría a todas las personas del país, que la guerra no es el camino. El camino es la paz».

Por ahora, se desconoce si el capitán va a ser despedido en su natal Mongua o si su esposa decidirá sepultarlo en Bogotá, donde residían.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, decretó tres días de duelo en el departamento y ordenó izar a media asta las banderas del Palacio de la Torre.