Quedó en firme la fecha para las elecciones atípicas a la Alcaldía de Tunja

A través del Decreto No. 0402 del 27 de mayo de 2026, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, convoca a elecciones atípicas para la Alcaldía de Tunja el próximo 26 de julio de 2026.

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, había anunciado el pasado 19 de mayo que las elecciones atípicas a la Alcaldía de Tunja se realizarían el domingo 26 de julio del año en curso.

Pero solo hasta este miércoles 26 de mayo quedó en firme dicha fecha, gracias a que el mandatario expidió el Decreto No. 0402 del 27 de mayo de 2026, en el que convoca a las elecciones atípicas.

Carlos Amaya confirmó la realización de las elecciones atípicas a través de sus redes sociales en las que expresó: “Conforme a lo anunciado en días pasados, publicamos decreto por medio del cual convocamos a elecciones atípicas para la Alcaldía de Tunja el día 26 de julio del presente año”.

De acuerdo con esto, a partir de este jueves 28 de mayo se dará inicio al proceso de inscripción de candidatos que buscarán el primer cargo de la capital boyacense el último domingo del mes de julio.

Vale la pena recordar que la vacancia en el cargo de alcalde de Tunja se dio el pasado mes de abril luego de que el Consejo de Estado notificara al Gobernador de Boyacá la nulidad electoral de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja para el periodo 2024-2027, tras dejar en firme la sentencia emitida por la Sección Quinta. De acuerdo con la constancia de ejecutoria, el fallo quedó notificado y ejecutoriado el 15 de abril de 2026 a las 5:00 de la tarde, cerrando así la vía jurídica frente a esta decisión.

Para el mes de mayo, el mandatario de los boyacenses emitió el Decreto 339 del 5 de mayo de 2026, donde designó como alcaldesa (e) de Tunja a María Paula Jiménez Gómez.

Datos de interés para las elecciones atípicas en Tunja.

Calendario electoral : La Registraduría requiere al menos 55 días para organizar el proceso, incluyendo inscripción de candidatos, designación de jueces y demás aspectos logísticos.

: La Registraduría requiere al menos para organizar el proceso, incluyendo inscripción de candidatos, designación de jueces y demás aspectos logísticos. Inscripción de candidatos : Se estima un periodo de 15 días para que partidos políticos entreguen avales y formalicen las inscripciones.

: Se estima un periodo de para que partidos políticos entreguen avales y formalicen las inscripciones. Censo electoral : Se utilizará el mismo que será empleado en las elecciones presidenciales.

: Se utilizará el mismo que será empleado en las elecciones presidenciales. Comités de seguimiento: Ya se han adelantado reuniones con la Alcaldía de Tunja para verificar puestos de votación y coordinar la logística.

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