Capturada mujer señalada de intimidar y exigir dinero a ciudadanos en Boyacá

En el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus y en cumplimiento de la misión constitucional de proteger a la población civil, la Primera Brigada del Ejército Nacional continúa desarrollando operaciones militares coordinadas e interinstitucionales para contrarrestar las amenazas que afectan la seguridad y tranquilidad de los habitantes del departamento de Boyacá.

Como resultado de estas acciones, tropas del Gaula Militar Boyacá, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron en las últimas horas la captura de una mujer en vía pública del barrio Porvenir, localidad de Bosa, en Bogotá.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, la capturada estaría presuntamente vinculada al delito de extorsión agravada, mediante exigencias económicas ilegales e intimidatorias dirigidas a ciudadanos del departamento de Boyacá. La mujer fue puesta a disposición de la autoridad competente para continuar con el respectivo proceso judicial y definir su situación jurídica.

La Primera Brigada ratifica su compromiso con la seguridad y protección de los boyacenses, fortaleciendo las capacidades operacionales para combatir los delitos que atentan contra la libertad, la integridad y la tranquilidad de la población. Así mismo, invita a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier caso relacionado con extorsión o secuestro a través de la línea gratuita nacional 147 del Gaula Militar, disponible las 24 horas del día, donde se garantiza absoluta reserva.