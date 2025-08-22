Ataque con dron a helicóptero: ¿Qué tecnología usan los criminales y cómo se protege Fuerza Pública?

Helicóptero de la Policía Nacional cayó en Amalfi, Antioquia (Foto: Tomada de video difundido en redes sociales); Helocóptero y dron , imágenes de referencia (Getty Images).

Un helicóptero de la Policía Nacional fue atacado con un dron mientras apoyaba labores de erradicación manual de coca en la vereda ‘Los Trozos’, Amalfi, nordeste antioqueño.

El acontecimiento dejó once uniformados muertos y al menos cuatro heridos, según reporte preliminar. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló al Clan del Golfo como responsable, tras incautaciones de cocaína en Urabá.

Adicionalmente, la aeronave habría sido impactada en su sistema de estabilización, lo que provocó la caída e incendio. Las autoridades desplegaron todas sus capacidades para evacuar al personal y reafirmaron que enfrentarán con contundencia a este grupo criminal.

En este orden de ideas, Caracol Radio habló con Hugo Acero, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis, para entender mejor este tipo de ataques, desde múltiples aristas.

¿Qué tipo de tecnología se está usando en los drones empleados por grupos criminales en Colombia?

En principio, Acero explicó que los grupos criminales utilizaron drones adaptados para transportar cargas explosivas, pero con el tiempo avanzaron en su capacidad ofensiva.

“Hoy podríamos decir que, con los recursos con los que cuentan, ya tienen drones con ciertos desarrollos tecnológicos que les permiten no solamente cargarlos de explosivos, sino guiarlos hasta objetivos específicos”, dijo.

Del mismo modo, señaló que mientras los criminales perfeccionan el uso de esta tecnología, las fuerzas militares permanecen rezagadas. Desde la perspectiva de Acero, no cuentan con equipos suficientes de defensa frente a la amenaza ni con una fuerza disuasiva capaz de tomar la iniciativa en este escenario.

Asimismo, destacó que esta desventaja limita la capacidad operativa del Estado y deja en evidencia la urgencia de modernizar las estrategias militares para enfrentar el creciente uso de drones por organizaciones criminales.

¿Qué tan difícil es para las fuerzas del orden detectar y neutralizar drones armados en zonas de operación?

Acero afirmó que “las Fuerzas Armadas han avanzado relativamente poco en sistemas de defensa y neutralización de este tipo de tecnología en la zona de operación”. Esto mantiene a las tropas en una posición defensiva y con baja capacidad operativa.

Por ende, sostuvo que no basta con neutralizar parcialmente estas amenazas, sino que es necesario invertir en desarrollos tecnológicos que permitan recuperar la iniciativa frente a los grupos criminales.

Para el experto, la falta de modernización limita la respuesta del Estado y deja a los territorios vulnerables, mientras los actores ilegales fortalecen sus tácticas con el uso cada vez más sofisticado de drones armados.

¿Qué protocolos tiene actualmente la Fuerza Pública para protegerse de ataques con drones?

En este sentido, Acero reconoció que las Fuerzas Armadas han implementado protocolos en las unidades militares y policiales para responder a diversas amenazas, pero advirtió que estos esfuerzos resultan insuficientes frente al uso de drones por parte de grupos criminales.

Según Acero, no basta con protocolos humanos, sino que se requieren desarrollos tecnológicos capaces de neutralizar este tipo de ataques de manera efectiva.

También subrayó que en este aspecto se ha avanzado muy poco, debido a la falta de apoyo del Gobierno nacional. Para él, la ausencia de inversión limita la capacidad de reacción y deja vulnerables a las fuerzas en el terreno.

“Algunas veces las Fuerzas Armadas recurren a alcaldes y gobernadores para comprar ese tipo de defensa que, en muchos casos, primero es muy costoso y, en otros, no se consiguen los niveles adecuados para neutralizar el ataque con drones”, concluyó.