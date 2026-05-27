Todo listo en Boyacá para la primera vuelta presidencial

Para las elecciones presidenciales serán instalados 398 puestos de votación distribuidos en los 123 municipios del departamento.

Tunja

Este 31 de mayo en Boyacá podrán participar 1.039.923 ciudadanos en la primera vuelta presidencial, de los cuales 524.193 son mujeres y 515.730 son hombres.

Diana Carolina Sanabria, delegada de la Registraduría en Boyacá dijo que se redujo de marzo a mayo el número de personas habilitadas para votar, pero se mantendrán los 398 puestos de votación distribuidos en los 123 municipios del departamento. Sin embargo, sí se registró una disminución en el número de mesas, que pasaron a ser 3.126 ubicadas en 398 puestos de votación.

La funcionaria destacó que Boyacá históricamente ha registrado importantes niveles de participación electoral y recordó que en las elecciones legislativas recientes se evidenció un incremento en la asistencia de votantes respecto a procesos anteriores.

“Tradicionalmente las elecciones presidenciales convocan más ciudadanos que las de Congreso. Si en esta ocasión vimos una mayor participación en las legislativas, es previsible que para la elección presidencial el número de votantes sea aún más alto”, señaló.

Ante este panorama, la Registraduría ya tiene identificados los puestos y mesas que registraron mayor afluencia durante las elecciones de Congreso, con el fin de implementar medidas especiales que permitan evitar largas filas y congestiones durante la jornada electoral.

Las autoridades electorales anunciaron que cuentan con planes de contingencia para atender eventuales aglomeraciones y garantizar que el proceso se desarrolle con normalidad.

La funcionaria confirmó que solo se cambiará un puesto de votación en el municipio de La Capilla por daños en la infraestructura de un colegio.

Por esta razón, el puesto será trasladado a un coliseo ubicado en la cabecera municipal, decisión que ya fue socializada con la comunidad y las autoridades locales.

Sanabria indicó que personalmente verificó las condiciones del nuevo espacio y aseguró que este cumple con los requisitos para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral, por lo que espera que el cambio no genere inconvenientes para los votantes del municipio.